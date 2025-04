Conte, Allegri o De Zerbi? No, nome a sorpresa per la panchina del Milan

Rossoneri a caccia di un nuovo allenatore: difficile arrivare ad Allegri, Conte e De Zerbi, ecco un nome a sorpresa in corsa

Il Milan riparte da Fabio Paratici. Giorgio Furlani ha fatto la sua scelta: dopo l’incontro con Cardinale negli States, l’amministratore delegato ha riconquistato potere per quanto concerne la gestione dell’area sportiva, nonostante gli ultimi due anni fallimentari, e ha accelerato i colloqui con l’ex dirigente della Juventus. Ibrahimovic aveva scelto Igli Tare ma poi nel giro di pochi giorni (e con Zlatan lontano da Milanello per tre settimane, ufficiosamente per problemi di salute) è cambiato tutto. Ad inizio settimana l’incontro decisivo a Londra e accordo verbale raggiunto.

Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, firmerà nelle prossime settimane e sarà ufficializzato (come consulente fino al termine della squalifica, cioè il 20 luglio). La prima importante decisione da prendere per lui è quella relativa al nuovo allenatore: i nomi più forti sono quelli di Allegri, di Conte e di De Zerbi. Tutti e tre sono difficili da raggiungere: il primo è molto costoso, gli altri due hanno un contratto in essere con Napoli e Marsiglia. Attenzione quindi anche a qualche sorpresa e c’è un nome che è nella testa di Furlani e anche di Paratici.

Milan, nuovo allenatore: c’è una quarta opzione calda

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan sta seguendo con molta attenzione anche Vincenzo Italiano. Al Bologna sta facendo un capolavoro: la squadra è in lotta per un posto in Champions League ed è con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia (grazie allo 0-3 dell’andata con l’Empoli in semifinale). Risultati e gioco brillante: l’ex Fiorentina, che aveva fatto benissimo anche con la viola, si sta confermando uno dei migliori tecnici italiani.

Il Bologna sta facendo addirittura meglio dello scorso anno con Thiago Motta con il raggiungimento della Champions: in quel caso, l’allenatore italo-brasiliano si liberò dai rossoblu per andare alla Juventus e ora tifosi e club temono possa succedere lo stesso con Italiano. Il Milan ci sta seriamente pensando: “Non so in quale posizione è, ma sicuramente è nella lista dei rossoneri” ha detto in merito Di Marzio.

Italiano piace alla società perché ha tutte le caratteristiche che convincono: conosce il campionato, valorizza il materiale tecnico e, soprattutto, gioca un calcio moderno e che infiamma i tifosi. Era tutto palese anche negli anni la Fiorentina nonostante le facili ironie social sul suo conto. Italiano è invece un allenatore di grande spessore e lo sta dimostrando ancora una volta. Potrebbe essere pronto per un salto importante e il Milan fa bene a pensare a lui.