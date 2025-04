Incrocio con l’ex Inter: l’addio al Milan è cosa fatta

Il big rossonero è corteggiato da un top club insoddisfatto del rendimento del suo giocatore: che intreccio con l’ex Inter

I maligni, i cui fatti sembrano però confermare le loro maliziose teorie, lo hanno preso ad esempio dei clamorosi errori compiuti sul mercato dal gigante inglese. Aver speso ben 50 milioni di euro, nell’estate del 2023, per far arrivare in città un calciatore protagonista di un rendimento dapprima altalenante, poi senza mezzi termini disastroso, è stato quasi il padre di tutte le errate valutazioni della dirigenza. E dire che nessuno si sarebbe aspettato un flop di queste dimensioni.

Nella sua prima stagione al Manchester United, Andre Onana ha alternato interventi miracolosi a gravi incertezze, ma è nella seconda annata, quella in corso, che il camerunese ha mostrato evidenti lacune. Non garantendo alcuna sicurezza al reparto, lasciandosi travolgere (ma essendone anche lui una causa parziale) dalla disastrosa piega presa dalla stagione dei Red Devils.

La dirigenza del club britannico è a dir poco insoddisfatta della resa dell’estremo difensore: approfittando della necessità di avviare una rivoluzione (l’ennesima in pochi anni dalle parti di Old Trafford), gli inglesi starebbero pensando seriamente ad un clamoroso avvicendamento. La spesa di mercato sarà fatta ancora sulle sponde del Naviglio, ma stavolta sul marciapiede opposto. Quello a tinte rossonere.

Maignan nel mirino del Manchester United: il Milan trema

Nonostante, nello scorso dicembre, sembrasse davvero ad un passo la firma sul rinnovo contrattuale col Milan, Mike Maignan è fermo al precedente accordo, quello con durata giugno 2026. L’intesa per un prolungamento del matrimonio fino al 2029 a cinque milioni di euro netti l’anno non è però mai stata ufficializzata, complice il successivo terremoto che ha portato prima al licenziamento di Paulo Fonseca, col successivo arrivo di Sergio Conceiçao, e poi all’uscita da qualsivoglia competizione. Italiana ed europea. Fino ad avere, allo stato attuale, pochissime chances di arrivare ad un piazzamento Champions.

Nel frattempo, come detto, la volontà dello United di affidarsi ad un portiere solido, in grado di cambiare a proprio favore l’andamento di un match – o di una stagione, qualora si trattasse di una partita decisiva – come il francese del Milan, è viva. Più che mai. L’indiscrezione riferita dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’ conferma l’esistenza di un forte interesse del blasonato club per l’estremo difensore transalpino, chiamato ora ad una scelta di vita.

Nel frattempo, sebbene proseguano le trattative tra Ibrahimovic e Maignan per mettere finalmente tutto nero su bianco, i tifosi tremano. Immaginare un Milan senza il suo guardiano non è certo una prospettiva che lasci dormire sonni tranquilli…