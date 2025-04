Infortunio più grave del previsto, salta l’Inter: tifosi del Milan senza pace

Il giocatore sarà costretto a staro fuori per ben tre settimane e non giocherà il match fondamentale contro i nerazzurri, ma non solo

La tegola è davvero pesante. Il calciatore dovrà star fuori per circa venti giorni: è arrivato il comunicato ufficiale che non lascia alcun dubbio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto dopo la partita di Coppa Italia – recita la nota che si può leggere sul sito del club – hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa.

Un brutto guaio per Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno dell’ex giocatore del Milan, Davide Calabria, infortunatosi nel corso del match di andata di Coppa Italia contro l’Empoli. Un movimento innaturale della gamba aveva allertato lo stesso giocatore con la staff medico. Il terzino destro aveva pure provato a stringere i denti, prima di arrendersi e di chiedere il cambio dirigendosi negli spogliatoi

Il Bologna dovrà dunque affrontare le prossime partite senza Davide Calabria. Non saranno certo match di poco conto per i felsinei che stanno lottando per qualificarsi alla Champions League. I rossoblu, oggi al quarto posto, affronteranno il Napoli, in un match in programma lunedì alle 20.45, poi il 13 aprile ecco la sfida con l’Atalanta.

Salta il suo derby: niente Inter per Calabria

Calabria inoltre non giocherà il match contro l’Inter, prevista per il 20 aprile alle ore 18.00. Il terzino, dunque, salterà il suo personale derby contro i nerazzurri e verosimilmente anche il match di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli. Il calciatore potrebbe così rivedersi in campo per la delicata trasferta di Udinese del 27 aprile.

Davide Calabria, arrivato a Bologna a febbraio, ha fatto il suo esordio il 14 contro il Torino. Prima di scendere in campo dal primo minuto contro il Parma. Poi è tornato in panchina contro il Milan, giocando pochi minuti. Nei match contro Cagliari, Verona, Lazio e Venezia, invece, Vincenzo Italiano lo ha fatto partire dall’inizio e il Bologna ha sempre vinto. Stessa cosa era successo l’uno aprile al Castellani nella semifinale di andata di Coppa Italia, dove i rossoblu si sono imposti con il netto risultato di 3 a 0 contro l’Empoli.

Calabria si è così rivelato fin qui una pedina importante, tanto da convincere il Bologna a rinnovargli il contratto. L’avventura dell’ormai ex giocatore rossonero è dunque destinata a proseguire in Emilia-Romagna con la maglia rossoblu e magari in Champions League