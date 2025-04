La rottura del crociato è una dura botta per il Milan: tifosi increduli

All’estero un importante calciatore ha subito un serio infortunio e la sua situazione potrebbe influire sul mercato rossonero.

La stagione negativa del Milan comporterà diversi cambiamenti per la prossima stagione. Oltre all’ingaggio di un nuovo direttore sportivo, ci dovrebbero essere anche un nuovo allenatore e diversi nuovi calciatori.

Ovviamente, non mancheranno giocatori che lasceranno Milanello e potrebbe esserci anche qualche cessione pesante. Ad esempio, c’è Theo Hernandez che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo non è mai decollata in questi mesi. Senza firma, il trasferimento sarà inevitabile: i rossoneri non possono permettersi di perderlo a parametro zero tra un anno.

Il prezzo non potrà essere altissimo, forse sarà difficile incassare più di 30 milioni di euro, però è sempre meglio di nulla. Nell’ultima finestra invernale del calciomercato il Como aveva offerto oltre 40 milioni e il Diavolo l’aveva accettata, è stato l’ex Real Madrid a rifiutare la destinazione.

Milan, una big europea pesca dalla squadra di Conceicao?

La stagione di Hernandez è stata complessivamente negativa, ma lui punta a continuare a giocare in un grande club. La volontà di rimanere al Milan ci sarebbe, però non basta. Lo scenario della cessione appare quello più probabile. Ma dove potrebbe andare a giocare?

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del Bayern Monaco, che recentemente ha dovuto incassare una brutta notizia: il grave infortunio di Alphonso Davies. Il nazionale canadese ha rimediato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà rimanere fuori per circa sei mesi. Il club bavarese sta già pensando all’acquisto di un sostituto, il nome di Hernandez sarebbe nella lista.

Quando Davies era in scadenza a giugno 2025 e sembrava destinato al Real Madrid, Theo era già stato accostato al Bayern Monaco. Dopo il rinnovo dell’ex dei Vancouver Whitecaps, la situazione era cambiata e il recente infortunio ha nuovamente modificato lo scenario. Vedremo se dalla Baviera arriverà un’offerta per il numero 19 del Milan.

Il Bayern Monaco è un club molto solido finanziariamente e non avrebbe problemi a formulare una buona offerta al Milan e a Hernandez. Tra l’altro, Lucas Hernandez, fratello di Theo, ha militato nella squadra bavarese in passato. Oggi gioca nel PSG, altra destinazione che sarebbe gradita al calciatore rossonero, però Luis Enrique ha già Nuno Mendes come titolarissimo della fascia sinistra.

In Baviera sono attenti anche a un altro calciatore del Milan: Alex Jimenez, terzino che sa giocare sia a destra sia a sinistra. Ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in maglia rossonera.