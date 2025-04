Le telecamere svelano il retroscena su Theo Hernandez, nessuno se ne era accorto

Quello che è successo nel corso del match sta facendo tantissimo discutere: le immagini non lasciano davvero dubbi

E’ andato in archivio con un pareggio il derby di andata di Coppa Italia tra il Milan di Sergio Conceicao e l’Inter di Simone Inzaghi. Tutto rimandato al ritorno, quando si ripartirà dall’uno a uno. Un uno a uno frutto delle reti di Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu.

La partita ha poi regalato diverse emozioni, con Maignan e Martinez protagonisti di interventi decisivi. Nessun problema per l’arbitro che non ha dovuto fare i conti con episodi complicati. Gli animi si sono un po’ scaldati attorno a Jimenez, ma Fabbri ha estratto solamente un cartellino giallo ai danni di un Francesco Acerbi particolarmente nervoso.

Poi i tifosi rossoneri si sono lamentati per qualche intervento come quello di Calhanoglu ai danni di Gimenez, non segnalato dall’arbitro. Ma a far arrabbiare proprio tutti è stato Simone Inzaghi.

Theo Hernandez ostacolato da Inzaghi

Il tecnico anche in questa partita si è fatto notare per essere fuori dall’area tecnica, ostacolando Theo Hernandez e i social inevitabilmente si sono scatenati:

Theo Hernandez per sovrapporsi sulla sinistra deve passare dietro Inzaghi che è sempre fuori dell’area tecnica. #MilanInter pic.twitter.com/87XrtWSmhL

— Pinobici (@pinobici) April 2, 2025

Non tifo per nessuna delle due però mi chiedo per quale motivo a Simone #Inzaghi tutti gli arbitri permettono di entrare in campo continuamente e nessuno lo sbatte fuori applicando il regolamento, è veramente qualcosa che resterà nei misteri della storia del calcio #MilanInter — Antonio (@Doragioneatutt1) April 2, 2025

La sovrapposizione di Theo, alle spalle di #Inzaghi – come sempre – ampiamente fuori l’area tecnica, sotto gli occhi di arbitro, assistente e quarto uomo.#MilanInter pic.twitter.com/Ld6QC8uVSg — Antonio Gaito (@antonio_gaito) April 2, 2025

“Dumfries: sarà out ancora per un po’ ma il giovane Inzaghi l’ha sostituito egregiamente limitando Theo” pic.twitter.com/pU09U6JxvE — SandroSca (@SandroSca) April 3, 2025

Theo Hernandez per sovrapporsi sulla sinistra deve passare dietro Inzaghi che è sempre fuori dell’area tecnica. Ma è tutto normale pic.twitter.com/OJ2cUxMYlr — Live Rossonera (@LiveRossonera) April 2, 2025

Simone Inzaghi vs AC Milan The new Cafu? 🔥 🔥 pic.twitter.com/hMDd2qmxSm — WILLIE BEBOTE (@Calabrismo) April 2, 2025

Possiamo dire che Simone #Inzaghi ha stancato, o si offende qualcuno? Qui @TheoHernandez è stato addirittura costretto a passargli alle spalle per completare la sovrapposizione. 🤳@pinobici pic.twitter.com/bzgUUFVJd4 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) April 2, 2025

Allegri che ad ogni partita si toglieva giacca e cravatta e le gettava via rabbiosamente era peggio; forse però è arrivato il momento che a Inzaghi qualcuno in panchina metta il guinzaglio. Il folklore è un’altra cosa. pic.twitter.com/ZLWI3jH5EK — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 2, 2025

C’è così chi fa notare come Inzaghi difficilmente venga punito per il suo comportamento e c’è chi ironizza paragonando il mister ad un esterno di destra.