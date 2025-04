L’errore costa caro al Milan: tifosi delusi, lo vogliono vendere

L’errore nel derby di coppa costa caro ai rossoneri: i tifosi si sfogano sui social e c’è chi spinge per la cessione

L’andata della semifinale di Coppa Italia finisce in pareggio: è 1-1 fra Milan e Inter, con Calhanoglu che risponde ad Abraham. Succede tutto nel secondo tempo: i rossoneri trovano il vantaggio con l’attaccante inglese pochi dopo l’inizio della ripresa, poi la reazione dei nerazzurri che, dopo una serie di tentativi, riescono a pareggiare con il gol dell’ex con un destro forte da fuori area. Un tiro potente, ma di certo non imprendibile, anche perché piuttosto centrale.

Purtroppo però Mike Maignan non ci è arrivato: si è abbassato con un attimo di ritardo e si è visto sfilare il pallone vicino al braccio destro. Non si tratta di certo di un errore clamoroso quello del portiere francese, ma la sensazione che qualcosa in più poteva fare c’è ed è innegabile. E questo ha scatenato un po’ la delusione dei tifosi, e c’è chi addirittura comincia ad avere qualche dubbio su di lui e sulla sua permanenza.

Maignan, luci ed ombre: i tifosi mugugnano

La situazione relativa a Maignan è piuttosto chiara: il Milan ha già un accordo col giocatore per estendere il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026. Per lui è pronto un nuovo accordo fino al 2028 con opzione per un altro anno e con adeguamento dello stipendio: dagli attuali 3 milioni (lo stesso del primo contratto) a 5,5 milioni, raggiungendo così il più pagato Rafael Leao. Ma l’annuncio ancora non arriva e questo ha aperto ad ipotesi piuttosto forti.

Voci di corridoio, infatti, raccontano di un possibile ripensamento da parte del Milan su questo rinnovo. Ripensamento dovuto alle prestazioni non proprio eccelse di Maignan in questa stagione, in particolar modo negli ultimi mesi. E l’episodio di questa sera ha alimentato un po’ le voci in merito: c’è una parte di tifoseria che, in queste ore sui social, propone una sua cessione in estate per fare cassa e risolvere così il “problema” della mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Una reazione piuttosto esagerata, considerando che quello di Maignan non si può considerare davvero un errore: il Maignan nella sua forma migliore probabilmente l’avrebbe presa, ma è chiaro che oggi Mike non vive un momento particolarmente brillante. Inoltre, davanti a sé aveva anche diversi giocatori che hanno ostacolato la visuale. A parte questo episodio, Maignan è stato comunque attento e concentrato: e infatti, nei minuti finali, dopo un intervento a vuoto di Walker, è stato decisivo con una parata di grande riflessi su Zalewski. Insomma, più luci che ombre. Il Milan deve ripartire dalle certezze e lui, in un modo o nell’altro, lo è.