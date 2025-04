Smentito l’arrivo al Milan, c’è l’annuncio: “Tutto falso”

Un dirigente nega quanto trapelato nelle scorse settimane in chiave rossonera: il suo futuro non sarà a Milano.

Sembra praticamente fatta per l’arrivo di Fabio Paratici al Milan come nuovo direttore sportivo. Lui e Giorgio Furlani avrebbero già raggiunto un accordo verbale, anche se c’è attesa di capire se l’ex di Juventus e Tottenham subirà una condanna penale per l’inchiesta Prisma inerente plusvalenze e manovra stipendi della Juve tra il 2018 e il 2021.

Paratici è già squalificato fino al 20 luglio, fino ad allora non potrà operare da dirigente. Il 15 aprile è in calendario la prima udienza davanti al GUP Anna Maria Gavoni. La vicenda potrebbe andare per le lunghe e per questo il club rossonero vorrebbe inserire nel contratto delle clausola che lo tutelino in caso di condanna.

Milan, nuovo ds: un dirigente smentisce la candidatura

Paratici è stato individuato come il direttore sportivo ideale per rilanciare il Milan dopo una stagione molto complicata. Assieme a lui potrebbe arrivare anche il suo uomo di fiducia Lorenzo Giani, attuale responsabile dell’area scouting alla Sampdoria. La questione è ancora in ballo, anche perché Furlani vorrebbe riaffidare il comando di quel settore a Geoffrey Moncada, che l’ha già diretto prima di diventare direttore tecnico nel giugno 2022 in seguito al licenziamento di Paolo Maldini.

Profili come Igli Tare e Tony D’Amico sono stati accantonati, stando a quanto trapelato negli ultimi giorni. Era scomparso dalle cronache il nome di Francois Modesto, che ai microfoni di Radiolina ha risposto in modo chiaro sulle voci che lo davano come candidato al ruolo di ds rossonero: “Si è parlato di un mio approdo al Milan, ma non è vero nulla“.

Modesto ha già una discreta esperienza, essendo diventato direttore sportivo dell’Olympiacos nel 2016 e poi anche direttore tecnico del Nottingham Forest nel 2019 (entrambi i club sono di proprietà di Evangelos Marinakis). Due avventure positive, poi a giugno 2022 ha accettato la chiamata del Monza per diventare direttore dell’area tecnica: dopo aver conquistato due salvezze, a dicembre 2024 ha deciso di lasciare il club brianzolo.

Il suo è stato uno dei nomi accostati al Milan in questi mesi, però non sarà lui a ricoprire l’incarico di ds rossonero. Uno dei suoi obiettivi di carriera è fare ritorno al Cagliari, club nel quale ha militato da calciatore tra il 1999 e il 2004. Vedremo quale sarà la sua prossima esperienza professionale. È un dirigente da tenere d’occhio.