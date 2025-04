Vuole tornare in patria, il Milan dice sì: cessione eccellente

Possibile cessione eccellente in casa Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero salutare un calciatore desideroso di tornare in patria a partire dalla prossima estate.

Il calciomercato del Milan è già molto attivo in vista della prossima stagione considerato il fatto che i rossoneri sarebbero già al lavoro per migliorare la rosa a disposizione.

La difficile stagione vissuta dai rossoneri porterà la società a cambiare molto in vista della prossima estate. La prima mossa sarà quella di assumere un nuovo direttore sportivo che possa lavorare alla costruzione di un nuovo organico. Il principale candidato sembra essere Fabio Paratici con l’ex dirigente della Juventus che è pronto a tornare dalla squalifica e sembra deciso a farlo dal Milan. Il suo nome è il primo nella lista di Giorgio Furlani che sta vorrebbe chiudere quanto prima per iniziare a lavorare al mercato. Un mercato che vedrà con ogni probabilità la partenza di un pezzo pregiato della rosa.

Milan, cessione importante sul mercato: un giocatore vuole tornare in patria

Malick Thiaw sembra essere sempre più vicino al ritorno in patria in vista della prossima stagione. Il classe 2001 è stato uno dei più positivi in questa annata difficile per i rossoneri e potrebbe finire al Bayer Leverkusen a partire dalla prossima estate.

I campioni di Germania in carica sarebbero fortemente interessati all’acquisto del difensore centrale che potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti del Milan per sistemare il bilancio. L’assenza dalla prossima Champions League, ormai certa, costringerà la società a lasciar partire alcuni dei migliori giocatori per fare cassa e mettere a posto i conti.

La richiesta dei rossoneri per il cartellino di Malick Thiaw è di circa 35 milioni di euro ma non è da escludere che l’affare possa chiudersi intorno ai 30 milioni di euro. La volontà del giocatore sembra essere chiara con l’ex Schalke 04 che sarebbe intenzionato a tornare in Germania per mettersi in mostra nella Bundesliga e cercare di ottenere la convocazione ai mondiali del 2026 con la maglia della nazionale tedesca.

Thiaw potrebbe quindi essere uno dei pezzi pregiati che saluterà Milanello in estate con Theo Hernandez che è da tempo sulla lista dei cedibili per quello che riguarda i big. Due addii che permetterebbero al Milan di sistemare il bilancio nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League e ripartire da nuovi profili col club che lavorerà su colpi non superiori ai 20 milioni di euro.