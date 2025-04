Dalla Juve al Milan: l’affare è pronto a decollare

Al Milan dopo i trascorsi alla Juventus, idea di mercato intrigante per i rossoneri: attenzione al nuovo innesto

E’ già proiettato nel futuro il Milan, alla ricerca di soluzioni per tornare competitivo ad altissimi livelli. I rossoneri hanno vissuto una stagione con pochi picchi e notevoli delusioni, avendo commesso diversi errori nella costruzione della squadra e nella gestione tecnica, errori da non ripetere e a cui rimediare con decisioni importanti per cambiare tutto.

Se in campo bisogna comunque cercare di salvare il salvabile ed evitare di rimanere del tutto fuori dalle competizioni europee, con un piazzamento in campionato da provare a migliorare e la carta della Coppa Italia da giocarsi – il pari nel derby d’andata in semifinale tiene aperta la possibilità di raggiungere la finale – al di fuori del terreno di gioco la società è già febbrilmente al lavoro per impostare la prossima annata. Si parte dalla scelta del nuovo direttore sportivo, che molto probabilmente sarà Paratici.

I rumours degli ultimi giorni indicano che l’ex dirigente della Juventus vede la sua candidatura sempre più in pole. Da lì, si passerà alla scelta del nuovo allenatore e quindi alla pianificazione del mercato in entrata e in uscita, scegliendo le mosse per rinforzare il più possibile la rosa. Nel mirino, entra improvvisamente un giocatore in orbita Juventus.

Il Milan sull’ex Juve Emre Can: profilo ideale per Allegri

Si tratta di un grande ex bianconero, una vecchia conoscenza del nostro campionato che ha fatto cose positive a Torino, come Emre Can, centrocampista tedesco in uscita dal Borussia Dortmund.

Il 31enne ha il contratto in scadenza con i gialloneri e secondo quanto viene riportato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur non avrebbe ricevuto offerte dal club per il rinnovo. Dunque, potrebbe trattarsi di un interessantissimo colpo a parametro zero. Una occasione che il Milan vuole provare a sfruttare. Il profilo del centrocampista potrebbe essere l’ideale per rafforzare la mediana con un contributo di qualità e quantità, anche in termini di gol, dato che in questi anni non ha perso il vizio di andare a segno spesso come centravanti ombra (6 reti in 31 presenze in questa stagione). L’eventualità di puntare su Emre Can prenderebbe ancora più forza nel caso in cui fosse Allegri a sedere in panchina a Milanello. L’allenatore livornese conserva di sicuro un buon ricordo del tedesco, per l’anno trascorso insieme alla Juve diverse stagioni fa.