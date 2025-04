Dramma per un big del Milan: “Problema psicologico”

Una rivelazione scioccante che riguarda il Milan ed uno dei big rossoneri: i tifosi proprio non se l’aspettavano

Mancano ancora una manciata di giornate alla chiusura della Serie A ed il Milan deve fare i conti con una classifica molto più che deludente. Al momento i rossoneri sono al nono posto in classifica e rischiano di vedere da lontano l’Europa che conta.

La qualificazione alla prossima Champions League è virtualmente sfumata e, in tal senso, non mancano le polemiche riguardo alle scelte di Sergio Conceicao mai più di oggi al centro della critica di tifosi e non solo. L’allenatore sa bene che il suo brevissimo ciclo al Milan sta per finire: la dirigenza di Via Aldo Rossi spinge per un cambio netto. Un nuovo tecnico, probabilmente italiano, con De Zerbi e Allegri come nomi più gettonati dell’ultimo periodo.

Ed il direttore sportivo, ormai già da qualche ora scelto e per il quale c’è già un accordo verbale, che risponde al nome di Fabio Paratici. Ma al Milan, al di là dei guai dovuti al campo, c’è anche un big che ha davvero dei grossi problemi: la rivelazione arrivata poche ore fa ha lasciato tutti di sasso.

“Ha problemi”: i tifosi del Milan sono in ansia

Un nome su tutti sta lasciando a dir poco sconcertati i tifosi del Milan che, ad oggi, non si spiegano un rendimento tanto insufficiente. Si parla di Joao Felix, giunto a Milanello dal Chelsea in prestito secco lo scorso gennaio. E già – pare – destinato a fare ritorno a Londra al termine della stagione.

Un problema per il Milan, con Conceicao che spesso e volentieri lo sta inspiegabilmente preferendo a Rafael Leao sulla fascia sinistra. Ma pare che i problemi li abbia proprio il giocatore portoghese, almeno secondo quanto viene riportato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, corrispondente per la Spagna, Filippo Ricci. “Joao Felix ha problemi caratteriali, a Barcellona non c’è stato nemmeno un picco. Purtroppo la sua storia è questa, anche se ancora giovane, non riesce a cambiare“.

Una vera e propria ‘condanna’ per l’ex Benfica che, dunque, sembra destinato a rimanere nell’anonimato: almeno in maglia rossonera. Ricci ha concluso poi così il suo intervento: “È un peccato perché ha talento, ma c’è un problema psicologico importante“. In una delle stagioni più complesse per il Milan la situazione che gravita anche intorno a Joao Felix e al suo futuro non è affatto delle migliori.

L’attaccante, classe ’99, in campionato è ancora a secco dopo 8 presenze totali: solo 1 assist all’attivo. L’unico gol siglato da Joao Felix in maglia rossonera è stato quello all’esordio in Coppa Italia contro la Roma. Poi il nulla, un declino lento che porterà molto probabilmente alla separazione a fine stagione.