Il Bologna ne prende un altro dal Milan, arriva in prestito con diritto di riscatto

Continua ad essere molto caldo l’asse di calciomercato tra Milan e Bologna che negli ultimi mesi hanno chiuso diversi colpi e si apprestano a definirne un altro.

Sono stati diversi i calciatori che nell’ultimo periodo hanno cambiato maglia passando da quella rossonera a quella rossoblu e viceversa. In estate gli emiliani proveranno a strappare al Milan un altro talento.

I risultati delle semifinali di andata di Coppa Italia aprono ad uno scenario che potrebbe vedere la finale della competizione tra il Milan ed il Bologna. Se la qualificazione per i rossoblu è praticamente scontata dopo il successo per 0-3 sul campo dell’Empoli, per il Milan sarà durissima contro i cugini dell’Inter al ritorno per via dell’1-1 ma tutto sembra ancora aperto. Rossoneri e rossoblu potrebbero però trovarsi a breve a parlare di calciomercato con il Milan che potrebbe cedere un altro giocatore alla squadra di Vincenzo Italiano, a caccia di rinforzi per la prossima stagione.

Calciomercato, nuovo affare tra Milan e Bologna

Il Bologna ha messo nel mirino Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro che in questa stagione ha fatto la spola tra la prima squadra ed il Milan Futuro, disimpegnandosi sempre bene e risultando tra i giovani più interessanti presenti nella rosa del club.

Classe 2005, il terzino sinistro può agire anche come centrale di difesa ed è vicino al rinnovo del contratto che scadrà nel giugno del 2026. Un prolungamento che permetterà al Milan di valutarne anche la cessione in prestito durante la prossima estate per farlo giocare con maggiore continuità in Serie A. Sono diversi i club che hanno preso informazioni sul suo conto e tra questi c’è anche il Bologna.

I rossoblu, chiaramente, non si accontenterebbero di un prestito secco del calciatore, convinti di poterne fare un perno della propria formazione in ottica futura. La volontà di Sartori e Di Vaio è quella di prelevare il classe 2005 in prestito con diritto di riscatto per inserirlo in rosa e poi acquistarlo nell’estate del 2006 a titolo definitivo. Nelle idee del Bologna c’è quella di prendere Davide Bartesaghi come alternativa a Juan Miranda e, all’occorrenza, alla coppia di centrali difensivi.

Bartesaghi andrebbe a prendere il posto in rosa di Charalampos Lykogiannis, con il terzino greco che è giunto alla scadenza del contratto con il Bologna. Il classe 1993 sembra essere destinato a salutare la squadra emiliana alla fine del campionato in corso lasciando scoperto il ruolo di terzino sinistro che Vincenzo Italiano vorrebbe coprire proprio con la giovane stella del Milan.