Leclerc-Hamilton, prime scintille? L’annuncio preoccupa i tifosi Ferrari

Dichiarazioni che non lasciano davvero dubbi sulla Ferrari e i due piloti, protagonisti di un inizio di stagione non proprio brillante

Il weekend del Gran Premio del Giappone è appena iniziato e fra qualche ira si inizierà a fare sul serio con le qualifiche per la gara che si disputerà domenica sul circuito di Suzuka. Difficile capire cosa succederà al terzo appuntamento dell’anno, ma le speranze non sono molte. In questi giorni, d’altronde, si sono susseguite dichiarazioni di esperti, ma anche degli stessi piloti, che non fanno per nulla dormire sonni tranquilli ai tifosi del Cavallino.

Tifosi che si spettavano un avvio decisamente diverso da parte della Ferrari: l’attesa, con l’arrivo di Lewis Hamilton era davvero tanta, come non si vedeva da tempo. Dopo due gare, in Australia e in Cina, però, i supporters della Rossa sono già preoccupati e per nulla ottimisti.

Al momento, d’altronde, la Ferrari e i suoi tifosi hanno esultato solamente per il successo nella Sprint Race di Shanghai. Davvero troppo poco. La Scuderia italiana, per via della doppia squalifica nel Gran Premio asiatico, ha così raccolto il misero bottino di 17 punti ed è ovviamente costretta ad inseguire i rivali. La McLaren, il team da battere, è già a 61 lunghezze.

“Non sono sicuro che la vittoria di Hamilton in Cina abbia fatto bene al suo rapporto con Leclerc”

Le critiche dunque sono state tante in questi giorni, ma secondo Jacque Villeneuve, l’inizio di stagione di Hamilton è più che positivo: “Ha vinto e ha avuto un ottimo inizio, è più di quanto ci si aspettasse nelle prime due gare. In particolare il suo sabato in Cina è stato incredibile, perché non aveva la macchina migliore, non era una vettura vincente”.

Il canadese, campione del mondo 1997, non ha dunque dubbi: “È stato più un brutto inizio di stagione per la Ferrari che per Lewis”.

Nell’intervista al sito di scommesse CardPlayer ha così aggiunto: “Non sono sicuro che la vittoria di Lewis in Cina abbia fatto bene al suo rapporto con Charles Leclerc. Lewis si trova in una posizione privilegiata all’interno del team. Era già il nome più importante, era la star e ora è quello che ha vinto una gara con la Ferrari, in un inizio di stagione terribile”.