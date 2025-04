Milan, ancora dubbi sull’attaccante: chiesti 25 milioni

Un centravanti vorrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: la valutazione del club proprietario del cartellino fa riflettere.

Nei prossimi due mesi la dirigenza del Milan dovrà fare tante valutazioni riguardanti la costruzione della squadra per la prossima stagione. In ogni reparto andranno prese delle decisioni importanti nell’ottica di essere più forti e di non vivere un’altra stagione così complicata come quella 2024/2025.

Ad esempio, in attacco non sembrano esserci dubbi sulla conferma su Santiago Gimenez, ma non si sa chi completerà il reparto con lui. Oggi ci sono Tammy Abraham e Luka Jovic, ma sappiamo bene che entrambi potrebbero lasciare Milanello a fine stagione. L’addio del serbo, in scadenza di contratto, appare abbastanza certo: sarebbe un colpo di scena clamoroso un suo rinnovo dopo un’annata così anonima.

Calciomercato Milan, futuro Abraham: la situazione

Per quanto riguarda Abraham, c’è più incertezza. L’ex Chelsea ha appena segnato un gol nel derby di Coppa Italia contro l’Inter salendo a quota 9 reti (a cui aggiungere 5 assist) in 39 presenze stagionali. Numeri non da buttare e migliorabili nelle partite che rimangono da giocare, però a Casa Milan ci sono dubbi sulla sua permanenza. Solo 2 gol

Intanto bisogna dire che il club rossonero non ha alcun diritto di riscatto per comprare il cartellino a un prezzo prestabilito. Tammy è arrivato dalla Roma in prestito secco, quindi serve una nuova trattativa per provare ad acquistarlo. Stesso discorso per Alexis Saelemaekers, passato ai giallorossi con la medesima formula.

La Roma valuta Abraham circa 25 milioni di euro, prezzo che il Milan non sembra convinto di pagare, ma che società della Premier League potrebbero accettare. Già prima del trasferimento in rossonero, fortemente voluto da lui, c’erano state richieste dall’Inghilterra. Non ne mancheranno nella prossima sessione del calciomercato estivo, soprattutto se l’attaccante inglese dovesse fare altri gol. Da considerare pure lo stipendio da 4,5 milioni netti annui più bonus.

Abraham intende fare il massimo per convincere il Milan a comprarlo a titolo definitivo, ma vuole anche mettersi nella condizione migliore possibile per un eventuale trasferimento altrove. Il gol segnato all’Inter potrebbe aiutarlo ad essere confermato titolare anche nella prossima partita contro la Fiorentina a San Siro. Normale che oggi Sergio Conceicao possa preferirlo a Gimenez, che non sta vivendo un periodo particolarmente brillante.