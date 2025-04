Jan-Carlo Simic torna in Serie A, Milan tradito: se lo prende la rivale

L’ex difensore rossonero è finito nel mirino di una squadra italiana: tornerà nel nostro Paese in estate?

Non sono mancate delle critiche al Milan quando è stata ufficializzata la cessione di Jan-Carlo Simic all’Anderlecht. Tanti tifosi hanno ritenuto un errore cedere un giovane difensore promettente, invece di puntarci per la Prima Squadra.

Il difensore serbo aveva un contratto in scadenza a giugno 2025 e non è stato possibile rinnovarlo perché il club aveva pianificato di impiegarlo in Serie C nel Milan Futuro, chiamandolo in Prima Squadra solo successivamente. Ciò non piaceva al giocatore e al suo entourage, che hanno preferito la cessione a titolo definitivo.

L’ex Stoccarda si sentiva pronto per giocare in un campionato di massima divisione, non voleva partire da una terza. Non aveva chiesto il posto assicurato, solo di essere nella rosa dei difensori centrali della Prima Squadra. Non è stato accontentato e ha preferito lasciare Milanello.

Calciomercato Serie A, Simic di nuovo in Italia?

Simic con l’Anderlecht ha totalizzato 40 presenze, 4 gol e 2 assist. Ben 38 volte è partico come titolare, segnale di quanto sia riuscito a farsi apprezzare dagli allenatori (tre) che si sono succeduti sulla panchina della squadra belga in questi mesi. Le sue prestazioni sono state complessivamente positive, al netto di qualche errore fisiologico dovuto alla giovane età e alla poca esperienza.

Sembra che Simic abbia preso la decisione giusta quando si è trasferito in Belgio, dove ha potuto giocare con continuità e senza eccessive pressioni. Vero che l’Anderlecht è una delle migliori squadre della Jupiler Pro League e che l’aspettativa dei tifosi è sempre quella di vincere, però l’ambiente è adatto a un giovane che vuole crescere.

Il buon rendimento di Simic potrebbe attirare qualche offerta nella prossima sessione estiva del calciomercato. Delle chiamate potrebbero arrivare anche dall’Italia, dove sembra che la Roma stia monitorando con attenzione le prestazioni del difensore.

L’Anderlecht ha speso circa 3 milioni di euro per comprarlo dal Milan e l’accordo prevede anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Il club belga potrebbe chiedere circa 15 milioni per la cessione del nazionale serbo.

Simic era arrivato in rossonero nell’estate 2022 proveniente dallo Stoccarda: investimento da un milione di euro. Ha giocato nel Milan Primavera e poi il 17 dicembre 2023 ha avuto la chance di debuttare in Prima Squadra: contro il Monza giocò da titolare e riuscì anche a segnare un gol. Un esordio da sogno. Successivamente ha collezionato altre 5 partite. Il resto della storia è noto.