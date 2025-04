Alla Ferrari sono disperati, è un incubo: “Così fa male”

Dopo i risultati del Gran Premio del Giappone, il morale è davvero basso tra i piloti della Ferrari: l’inizio di stagione è un vero disastro

E’ ancora fuori dal podio la Ferrari. Anche in Giappone al Gran Premio di Suzuka il Cavallino ha offerto una prestazione alquanto deludente, che rispecchia purtroppo la realtà della Rossa.

L’inizio di stagione è ampiamente sotto le attese dei tifosi, che con l’arrivo di Lewis Hamilton sognavano in grande, ma risultati fin qui sono davvero negativi. Domenica si è tornati in pista dopo la doppia squalifica in Cima. In Giappone la Ferrari, però, non è riuscita a rialzare la testa.

A vincere è stato Verstappen, nonostante una vettura non proprio all’altezza, battendo le McLaren di Norris e Piastri. Solamente quarto Charles Leclerc, che è riuscito a chiudere, facendo meglio delle Mercedes, quinta e sesta con Russell e Antonelli. Hamilton, invece, non è riuscito ad andare oltre la settima piazza.

C’è dunque grande rammarico e per il futuro non sembra esserci grande ottimismo: “Dire che siamo dietro di due-tre decimi in qualifica e in gara è un quadro preciso. E il quadro di questa gara è anche quello generale, dobbiamo lavorare partendo da qui“, dice il team principal Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

“Sicuramente porteremo delle novità ma lo faranno anche gli altri, per cui non aspettiamoci che in un giorno si ribalti tutto – prosegue Vasseur -. Cerchiamo di sfruttare al meglio questa macchina perché abbiamo ancora potenzialità da estrarre: sarà questa la sfida delle prossime due gare“. Niente illusioni, dunque, per la Ferrari, che continuerà a star dietro ai propri avversari.

Tutta l’amarezza di Leclerc

C’è grande amarezza per Leclerc, nonostante qualche passo avanti: “Le sensazioni sono migliorate, il feeling è stato migliore, e soprattutto ho le idee chiare su quello che voglio fare per le prossime gare. Ma questo non mi fa sorridere, perché fa male vedere che quando facciamo tutto perfetto finiamo al quarto posto. Di più non ne avevamo a livello di passo, ce l’abbiamo messa tutta, come squadra non potevamo fare meglio, e ancora ci mancano due-tre decimi dalla McLaren e dalla Red Bull, gli stessi che ci mancano in qualifica“.

Anche Hamilton fa i conti con la realtà: “Ho provato qualcosa di diverso partendo con la gomma dura – si legge su gazzetta.it -, sono contento di aver recuperato una posizione, in generale è stata una gara solida, però il ritmo non è come quello degli altri”.