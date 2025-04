A 22 milioni il Milan lo cede, bocciato dopo un solo anno

Il club rossonero è pronto a valutare proposte per un giocatore arrivato da poco a Milanello: cessione non impossibile.

A giugno ci saranno tanta valutazioni che il Milan dovrà fare sulla propria squadra, protagonista di una stagione negativa. Sono attesi diversi cambiamenti per cercare di allestire un organico in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, a partire dalla qualificazione in Champions League.

In difesa potrebbero esserci novità sia al centro sia sulle fasce. Diversi giocatori hanno un futuro incerto e pertanto non è da escludere una sorta di rivoluzione nel reparto. Tra i centrali, l’unico che sembra abbastanza sicuro di rimanere è Matteo Gabbia: non solo per una questione di liste, ma anche è uno di quelli che hanno senso di appartenenza e un valore tecnico che ci può assolutamente stare nella squadra.

Calciomercato Milan, da nuovo acquisto a partente?

Abbastanza certa la cessione di Fikayo Tomori, che il club avrebbe voluto far partire già durante l’ultima finestra invernale del calciomercato. Per quanto riguarda Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e, ovviamente, anche dal parere del nuovo allenatore.

Per quanto riguarda Pavlovic, anche lui come Tomori è stato al centro di diverse indiscrezioni di mercato a gennaio e a inizio febbraio. Il Fenerbahce aveva offerto circa 23 milioni di euro e il Milan aveva accettato, ma era stato il nazionale serbo a rifiutare il trasferimento in Turchia. Anche Stoccarda, Leicester City e Crystal Palace si erano fatti avanti, ma senza successo.

Pavlovic non ha pienamente convinto nella sua prima stagione in rossonero (26 presenze, 1 gol e 2 assist), anche se non sono mancate le prestazioni positive. Per la grinta e la determinazione messe in campo è stato sempre esemplare, però talvolta ha mostrato dei limiti in marcatura e nella lettura di certe azioni, oltre a un po’ di irruenza negli interventi.

Se dovessero arrivare proposte da 22-25 milioni, il Milan potrebbe prenderle in considerazione. Ne ha investiti 20, bonus compresi, per comprarlo dal Salisburgo nell’estate 2024 e valuterà se cederlo o meno anche in base all’opinione dell’allenatore che sostituirà Conceicao. Il portoghese non sembra destinato a rimanere e quindi sarà un suo collega a confrontarsi con la dirigenza.

Probabile che Pavlovic riceva nuove offerte dalla Premier League, un campionato nel quale aveva già attirato le attenzioni prima di trasferirsi al Milan. La destinazione potrebbe essergli gradita, trattandosi della lega migliore al mondo.