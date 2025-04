Jovic ha già detto sì, nuova maglia in Serie A

L’attaccante serbo è destinato a lasciare Milanello e c’è una squadra italiana che vorrebbe accoglierlo a fine stagione.

Luka Jovic ha realizzato due gol nelle ultime due partite di Serie A contro Napoli e Fiorentina. È il miglior momento di una stagione da dimenticare per lui, tra problemi fisici ed esclusioni.

Le due reti segnate sono un messaggio a Sergio Conceicao: vuole giocare e aiutare la squadra nelle restanti partite stagionali. Ha dichiarato di meritare maggiore minutaggio e sarà interessante vedere se lo otterrà. Venerdì c’è Udinese-Milan e Tammy Abraham è recuperato, mentre Santiago Gimenez non è al 100%.

L’ex Feyenoord ha preso una botta ai muscoli addominali nel match contro la Fiorentina, non c’è alcuna lesione, ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Ci potrebbe essere più spazio per Jovic, che già sabato è stato preferito al nazionale messicano quando Conceicao ha scelto di sostituire Yunus Musah per inserire un centravanti già nel primo tempo.

Calciomercato Milan, quale futuro per Jovic?

Il numero 9 rossonero vuole dimostrare di poter essere un giocatore importante nei prossimi impegni della squadra, magari aiutandola a conquistare una Coppa Italia che consegnerebbe la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana a gennaio, non sarebbe male chiudere la stagione alzando un altro trofeo, decisivo per disputare una competizione europea.

Jovic potrebbe essere alle ultime apparizioni con la maglia del Milan, dato che il suo contratto scade a fine giugno 2025 e non sembra esserci intenzione di rinnovarlo. Il suo agente Fali Ramadani sta già sondando alcune opzioni per il futuro, le richieste non mancano. Anche dalla Serie A.

In questi mesi si è parlato più volte dell’interesse del Torino, che potrebbe presentare un’offerta contrattuale nelle prossime settimane. Da capire se il nazionale serbo sarà interessato a indossare la divisa granata, dato che non avrebbe la possibilità di giocare una coppa europea. Certamente, dovrà cercare un progetto tecnico nel quale poter avere un ruolo centrale.

Ovviamente, avrà un peso anche la proposta economica, però per lui deve essere di primaria importanza la possibilità di giocare con continuità. Ne ha ha bisogno anche per essere convocato ancora dalla Serbia, cosa a cui tiene molto.