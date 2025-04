Milan senza pace, è saltata anche la prima scelta per la panchina

Un allenatore accostato al club rossonero sembra già essere fuori dalla lista per il futuro: ecco le ultime notizie.

La permanenza di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan appare sempre più improbabile. Anche la vittoria della Coppa Italia, il secondo trofeo da quando è arrivato al posto di Paulo Fonseca, non dovrebbe salvarlo.

L’allenatore portoghese non è stato in grado di trasmettere il suo credo calcistico ai calciatori. Ci si aspettava di vedere una squadra più compatta, più solida difensivamente, più grintosa e anche più concreta in fase offensiva. Vero che giocare ogni tre giorni non lo ha aiutato nello svolgere il suo lavoro, però anche quando sono mancati gli impegni infrasettimanali non abbiamo visto un Diavolo particolarmente brillante in campo.

Milan, dopo Conceicao: sfuma un “candidato”

In questi mesi sono stati accostati diversi nomi alla panchina del Milan e ancora non è chiara quale potrebbe essere la scelta finale. Molto dipenderà da chi sarà il prossimo direttore sportivo, che ovviamente avrà un peso importante nella decisione.

Alcune fonti giornalistiche davano Fabio Paratici a un passo dalla firma con il Milan. L’ex di Sampdoria, Juventus e Tottenham sembrava la figura giusta da cui ripartire, considerata la sua esperienza. In particolare, quella alla Juve caratterizzata da tanti trofei vinti in Italia e anche due finali di Champions League disputate.

Il problema è che Paratici non può operare fino al 20 luglio a causa di una squalifica che riguarda proprio il suo operato a Torino. Il processo su plusvalenza e manovre stipendi potrebbe portarlo anche a una condanna penale. Le ultime notizie danno l’ex Juventus fuori dai piani del Milan, che ci aveva pensato davvero.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, Paratici aveva già in mente il nome dell’allenatore da mettere sulla panchina rossonera: Roberto De Zerbi. Sfumato l’arrivo del 52enne dirigente emiliano, potrebbe sfumare anche quello dell’attuale tecnico del Marsiglia. Quest’ultimo ha sempre smentito contatti con altre società, ma è normale che in questo momento delicato della stagione debba smentire qualsiasi voce lo dia lontano dall’OM.

Anche se la squadra francese è tornata a vincere nell’ultima giornata della Ligue 1 contro il Tolosa, il rapporto tra De Zerbi e i calciatori non è dei migliori in questo periodo. Dopo la sconfitta contro il Reims, il tecnico si sarebbe rifiutato di allenarli e loro avrebbero deciso di non andare in campo per allenarsi. Poi hanno lavorato comunque con lo staff tecnico, ma il rapporto tra le parti viene descritto come un po’ teso.

RDZ ha negato che i giocatori siano contro di lui, intanto c’è stato il successo contro il Tolosa a consentire di scavalcare il Tolosa nella classifica della Ligue 1. 3 punti importantissimi per accedere direttamente alla prossima Champions League. Poi il futuro si vedrà.