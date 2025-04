La sua stagione è già finita ma il Milan vuole prenderlo: affare da 30 milioni

Il club rossonero sta valutando la situazione di un calciatore italiano che sarebbe una scommessa: la tenuta fisica è un dubbio.

Il Milan si prepara a un’estate di grandi movimenti sul mercato. In attacco la situazione potrebbe subire una svolta significativa. Con il possibile addio di Tammy Abraham e Luka Jovic, i rossoneri si ritroveranno a dover prendere un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez, che dopo i 35 milioni di euro investiti a gennaio è destinato a rimanere sicuramente.

Abraham è arrivato in prestito secco dalla Roma e non sta facendo male (10 gol e 5 assist in 39 presenze), però oggi la sensazione è che lascerà Milano. Jovic, nonostante gli ultimi gol, sembra destinato a non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. In questo scenario, il club potrebbe decidere di puntare su un nuovo profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Milan, nuovo attaccante dalla Serie A?

L’idea che potrebbe prendere piede è quella di un attaccante giovane, ma già esperto nel calcio italiano, capace di garantire un buon numero di gol e presenza fisica. Si parla di un giocatore che ha dimostrato di sapersi adattare alla Serie A, con un passato in club di medio-alta classifica e una crescita costante negli ultimi anni.

Si tratta di Gianluca Scamacca, attualmente all’Atalanta. Purtroppo la sua stagione non è mai partita, dato che a inizio agosto è stato vittima di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A inizio febbraio ha rimesso piede in campo, però si è infortunato nuovamente (lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra) e non lo vedremo in campo nelle prossime partite stagionali.

Anche se è normale avere dubbi sulla sua tenuta fisica, Scamacca per caratteristiche potrebbe essere un colpo ideale: 26 anni, fisico importante e un buon fiuto del gol. È un attaccante in grado di dialogare con i compagni di sfruttare gli spazi creati dai partner d’attacco. L’Atalanta lo valuta circa 30 milioni di euro e non va escluso che possa anche accettare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Difficile fare un investimento senza verificare le condizioni dell’ex Sassuolo. Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente e scommetterà su di lui.