La comunicazione è arrivata, il Milan incassa 15 milioni: prima cessione

Il club rossonero ricaverà un discreto gruzzoletto dalla cessione di un calciatore: la decisione è ormai presa.

A fine stagione ci saranno diverse scelte da prendere per quanto riguarda il calciomercato. Innanzitutto quelle riguardanti i giocatori che si sono trasferiti in prestito e per i quali è stato pattuito anche un diritto di riscatto.

Il Milan ha ceduto più calciatori con questa formula e spera di incassare un po’ di soldi a giugno. Per qualcuno il riscatto sembra abbastanza probabile, per altri la situazione è incerta. L’unico per il quale sembra impossibile è Noah Okafor, dato che a Napoli sta giocando poco e il club partenopeo sicuramente non investirà i 23,5 milioni di euro concordati per l’eventuale acquisto.

Calciomercato Milan, scelta fatta: sarà riscatto

Uno di quelli che sembrano destinati a lasciare definitivamente il Milan è Pierre Kalulu. La Juventus è ormai decisa a riscattare il cartellino del difensore francese, che si è ben ambientato a Torino dopo aver avuto qualche dubbio sul trasferimento.

La società bianconera ha già fatto la sua scelta: eserciterà il diritto di riscatto versando al Milan i 14 milioni di euro pattuiti, dopo aver già speso 3,3 milioni per il prestito oneroso. Da ricordare che l’accordo prevedeva anche ulteriori 3 milioni di bonus, quindi il club rossonero potrebbe incassare ancora di più dalla cessione definitiva di Kalulu.

Una volta riscattato, per l’ex Lione è pronto un contratto fino a giugno 2029 con uno stipendio da 2,5 milioni netti annui. La Juve ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore e il riscatto sarà esercitato anche in caso di mancata qualificazione in Champions League dei bianconeri.

Kalulu ha collezionato 34 presenze e un gol con la Juventus e ha complessivamente convinto. La dirigenza ritiene un ottimo affare il suo acquisto per le cifre pattuite con il Milan. Inoltre, a Torino ritengono che il potenziale del calciatore sia ancora più alto di quello visto in questa stagione, quindi puntarci anche per il futuro si rivelerà la scelta giusta.

A Milano sanno quale livello può raggiungere il francese quando la squadra funziona e non ci sono gli infortuni ad ostacolarlo. Nella stagione dello Scudetto vinto, l’ex Lione fu grande protagonista in coppia con Fikayo Tomori. Anche quest’ultimo era finito nel mirino della Juve, che a gennaio ha provato a prenderlo e non ci è riuscita.