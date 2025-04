Milan, ora è confermato: per i tifosi questa è la goccia che fa traboccare il vaso

È trapelata una notizia che ha fatto un po’ discutere i milanisti: c’è un parziale malcontento che si aggiunge a una situazione già difficile.

La stagione del Milan è assolutamente al di sotto delle aspettative e la vittoria della Supercoppa Italiana non basta per salvarla. Anche vincere la Coppa Italia, seppur soddisfacente, non eliminerebbe tutta delusione provata tra campionato e Champions League.

I rossoneri non sono mai stati concretamente in lotta per lo Scudetto e non hanno neppure dato la sensazione di poter arrivare almeno al quarto posto. Troppi alti e bassi che oggi comportano il rischio di non partecipare ad alcuna competizione europea nella prossima stagione.

Bruciante anche l’eliminazione in Champions League, dove sarebbe bastato sconfiggere la Dinamo Zagabria nell’ultima giornata della fase a girone per accedere direttamente agli Ottavi. Poi nei match di playoff il Diavolo non è stato in grado di avere la meglio su un Feyenoord tutt’altro che imbattibile e al quale era stato tolto Santiago Gimenez.

Milan, una novità non convince completamente

La conquista della Coppa Italia renderebbe leggermente meno amara la stagione, trattandosi di un trofeo e che il successo qualificherebbe il Milan alla prossima edizione dell’Europa League. La società sta già lavorando per la prossima stagione, a partire dalla ricerca di un nuovo direttore sportivo con annesse valutazioni su un nuovo allenatore. Difficile, infatti, che Sergio Conceicao venga confermato.

A proposito di novità, ovviamente, nella prossima stagione saranno diverse anche le divise della squadra. In questi giorni sono trapelate le foto di quelli che potrebbero essere i kit ufficiali 2025/2026. Spesso le anticipazioni di questo periodo poi corrispondono alla realtà e non mancano discussioni tra i tifosi, dato che i design non sempre sono convinti.

Per quanto riguarda la seconda maglia, quella da trasferta, a far discutere è la presenza del diavoletto rosso sul petto al posto del consueto stemma ovale dell’AC Milan. Nella tifoseria ci sono tante persone che preferiscono mantenere fede alla tradizione, invece di esplorare soluzioni alternative.

Anche per quanto concerne la prima maglia c’era stata una questione logo, visto che dalle foto apparse sul web sarebbe monocromatico e non nella sua versione classifica. Insomma, diversi tifosi del Milan hanno trovato un’altra ragione per non essere contenti in una stagione che ha dato diversi motivi per essere delusi.