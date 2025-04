La richiesta di Hamilton gela la Ferrari, il rapporto è già ai minimi storici

Hamilton, così come Leclerc, ha delle pretese nei confronti della scuderia di Maranello: cambiamenti radicali dopo pochi GP?

L’inizio di stagione della Ferrari è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Qualcuno aveva pensato che si stesse un po’ nascondendo nel test in Bahrain e nelle prime sessioni di prove libere in Australia, invece è indietro rispetto alla McLaren e anche alla coppia Verstappen-Red Bull. Si gioca il ruolo di terza forza della griglia della F1 con la Mercedes.

I piloti ci sono, Charles Leclerc e Lewis Hamilton non possono essere messi in discussione, però la SF-25 non è una monoposto vincente e questo impedisce loro di sprigionare tutto il loro talento. Servono progressi significativi per puntare a risultati migliori di quelli visti finora. Il prossimo gran premio in Bahrain potrebbe essere l’occasione introdurre qualche novità tecnica.

Si parla della possibilità di adottare un nuovo fondo e anche di una modifica all’ala posteriore. Un grosso problema della SF-25 è l’usura del pattino, motivo per il quale deve essere leggermente alzata: ciò comporta la perdita di punti di carico aerodinamico e rende meno competitiva la vettura.

Ferrari F1, cosa chiedono Hamilton e Leclerc: le ultime news

Come spiegato dal Corriere della Sera, Hamilton sta esplorando soluzioni alternative troppo estreme rispetto a Leclerc. Vuole trovare il modo di fare un grande salto di qualità e nel farlo si assume il rischio di intraprendere una strada peggiore di quella precedente. Ha spiegato la sua macchina ha un problema “che gli fa perdere un decimo a giro sin dalla prima gara. Quando sarà risolto vedrete risultati migliori“.

Quel problema potrebbe essere legato al setup, costringendolo a girare più alto da terra e perdendo così performance. Chiede uno sforzo dalla Ferrari per migliorare la situazione ed è lo stesso per Leclerc; entrambi hanno espresso le loro considerazioni al team e si aspettano una reazione in tempi brevi, magari già in Bahrain.

La SF-25 va cambiata, il progetto è nato male e bisogna trovare delle soluzioni efficaci per avere una svolta radicale. Annullare il gap attuale rapidamente è difficile, però serve iniziare da qualche parte. La Ferrari deve analizzare bene la propria monoposto e lavorare per produrre novità che funzionino. Leclerc e Hamilton meritano di più.