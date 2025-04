Maignan fuori in barella e attimi di paura: inaspettata reazione dei tifosi

E’ successo ad inizio ripresa. Paura per i tanti tifosi rossoneri che hanno visto quello che è accaduto in Udinese-Milan

E’ durata 55 minuti la partita di Mike Maignan. Il portiere francese è stato costretto a lasciare il campo di gioco al decimo minuto della ripresa di Udinese-Milan, valevole per la 32esima giornata di Serie A, dopo uno scontro con Alex Jimenez.

Ad avere avuto la peggio è stato, dunque, l’estremo difensore ex Lille, che è uscito in barella tra gli applausi dei tifosi dell’Udinese. I sostenitori bianconeri, che avevano fischiato costantemente Maignan, per quanto successo lo scorso anno, hanno dunque capito il momento, decidendo di stare al fianco del francese. Gesto apprezzato da Fikayo Tomori che ha a sua volta applaudito la curva friulana.

Mike Maignan, che ha subito un trauma cranico, lasciando spazio a Marco Sportiello, è cosciente, ma andrà in ospedale per accertamenti. E’ quanto fa sapere il club rossonero.

La partita di Alex Jimenez, invece, è durata fino al 71esimo. Anche lo spagnolo, poi, si è accasciato a terra, chiedendo la sostituzione e dirigendosi negli spogliatoi. Al suo posto è entrato Riccardo Sottil.