Ora è ufficiale, Allegri in panchina: sganciata la bomba

L’allenatore toscano potrebbe tornare a lavorare in Serie A nella prossima stagione: ecco le possibilità sul tavolo.

Licenziato dalla Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia 2023/2024, Massimiliano Allegri è rimasto senza squadra ed è pronto per sedersi di nuovamente su una panchina. Difficile che rimanga un’altra stagione fuori dal mondo del calcio.

A gennaio alcune fonti davano per fatto il suo approdo in Arabia Saudita, con l’Al Ahli pronto ad accoglierlo dal luglio. Si parlava di un contratto biennale da circa 50 milioni di euro, la classica offerta irrifiutabile. Tuttavia, non sembra esserci la Saudi Pro League nel suo futuro. La sua prima scelta è trovare una buona sistemazione in Serie A, dove ha accumulato esperienza tra Cagliari, Milan e Juventus.

Massimiliano Allegri, nuova panchina in Serie A?

Per diverse settimane il suo nome è stato accostato al Milan, che difficilmente confermerà Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese ha vinto la Supercoppa Italiana appena arrivato in rossonero e punta a vincere anche la Coppa Italia, ottenendo così la qualificazione alla prossima Europa League, però neppure alzare il secondo trofeo stagionale dovrebbe salvargli il posto.

Allegri ha esperienza e ha già vinto tanti trofei in Italia, potrebbe essere un’ottima soluzione per la panchina del Milan. Ha già allenato a Milano, anche se da allora è cambiato tutto, e potrebbe essere una persona adatta per una piazza esigente come quella rossonera. Il 57enne toscano è uno che lavora molto sulla fase difensiva, vuole una squadra corta e solida in campo.

Oltre al Milan, anche la Roma viene indicata come una delle pretendenti all’ingaggio di Allegri. Com’è noto, Claudio Ranieri non continuerà a sedere sulla panchina giallorossa ed è coinvolto in prima persona sulla scelta del suo successore.

Guardando le quote della Sisal, Allegri è in pole position con Roberto Mancini (quota 5.00). Ranieri lo apprezza molto e sarebbe ben felice di passargli il testimone a fine stagione. A quota 6.00 ci sono Maurizio Sarri e Stefano Pioli, altri due allenatori che potrebbero rappresentare delle buone scelte per la Roma. Entrambi hanno allenato la Lazio, quindi qualche tifoso potrebbe avere da ridire, però potrebbero essere adatti alle esigenze giallorosse.

Sorprende a 7.50 Vincenzo Montella, ex attaccante ed ex tecnico della Roma, oggi commissario tecnico della Turchia. Da non dimenticare neanche altri due profili italiani come Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano (quota 9.00 per entrambi).