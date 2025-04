Tifosi del Milan increduli, addio Liberali: sarebbe duro da digerire

Il giovane talento rossonero potrebbe lasciare Milano nella prossima sessione estiva del calciomercato: ecco le ultime news.

Mattia Liberali ha incassato una grande delusione mercoledì pomeriggio, quando con il Milan Primavera ha perso 3-0 contro il Cagliari nella finale di Coppa Italia. C’era grande voglia di vincere il trofeo, però in campo qualcosa non ha funzionato e la prestazione non è stata all’altezza. Un vero peccato.

Il 18enne fantasista ha provato a trascinare la squadra di mister Federico Guidi, che purtroppo ha fallito un rigore con Alessandro Bonomi sul risultato di 2-0. Segnare avrebbe potuto riaprire la partita, dando ai giovani rossoneri la spinta in più per completare la rimonta e provare ad aggiudicarsi la Coppa Italia.

Nell’ambiente milanista c’è dispiacere per l’epilogo della finalissima, ma la crescita dei giovani passa anche da situazioni del genere. Dopo una caduta bisogna sapersi rialzare e reagire lavorando ancora più sodo e migliorando.

Calciomercato Milan, quale futuro per Mattia Liberali?

Il Milan Primavera ora è concentrato sul raggiungimento dei playoff per giocarsi la vittoria dello Scudetto di categoria. Liberali cercherà di dare il proprio contributo, mettendo in campo tutto il suo talento e cercando di rappresentare un vero valore aggiunto per la sua squadra.

Il giovane rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e nelle prossime settimane sarà importante provare a intavolare una trattativa per il rinnovo. Il Milan vuole tenerlo, ma deve mettere sul tavolo un’offerta convincente. Non mancano le società interessate al ragazzo, un talento davvero molto promettente.

Il club rossonero deve fare di tutto per fargli firmare un nuovo contratto e poi valutare assieme a lui quale percorso scegliere nella prossima stagione. Sicuramente non potrà continuare a giocare con la formazione Primavera, anche se avrà l’età per farlo. L’idea potrebbe essere quella di utilizzarlo nel Milan Futuro, se questo dovesse rimanere in Serie C, oppure di cederlo in prestito.

Senza rinnovo, invece, ci sarebbe la cessione. Nei mesi scorsi si era parlato di Atalanta e Fiorentina come società interessate, ma anche il Genoa e altre della Serie A monitorano la situazione. L’addio di Liberali sarebbe molto amaro per il Milan e i suoi tifosi, che vedono in lui un calciatore dal grande futuro.