Ancora un infortunio, non c’è pace: il Milan ora deve prendere una decisione

Una squadra rivale sta pensando di pescare un rinforzo proprio dai rossoneri: con la giusta offerta, affare non impossibile.

La stagione negativa del Milan comporterà tanti cambiamenti nel prossimo calciomercato. Una parziale rivoluzione ci sarà, anche se all’interno della dirigenza c’è la convinzione che il gruppo attuale potesse dare molto di più: il vero potenziale è rimasto un po’ inespresso.

Considerando che senza qualificazione in Champions League verranno a mancare pesanti introiti a bilancio, sarà necessario effettuare anche qualche cessione per tenere i conti in ordine e fare acquisti. Sarà interessante vedere chi sarà “sacrificato” durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, il Napoli pesca dai rossoneri?

Non sono molti i calciatori del Milan ritenuti intoccabili, anche se la “vecchia” cessione di Sandro Tonali al Newcastle United insegna che nessuno è incedibile. Dipende dal tipo di offerta.

Negli ultimi giorni ci sono rumors sulla possibile vendita di Malick Thiaw, difensore che il Milan valuta circa 30 milioni di euro. Ha richieste da Bundesliga e Premier League, ma anche una squadra della Serie A potrebbe farsi avanti: il Napoli.

Il club campano potrà contare sugli introiti della Champions League nella prossima stagione e avrà più risorse da investire nel calciomercato. Ogni reparto verrà migliorato e la difesa non sarà esclusa. Antonio Conte ha appena perso Alessandro Buongiorno a causa di un infortunio: una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Non è il primo problema fisico stagionale dell’ex Torino e nella prossima stagione l’allenatore pugliese vorrebbe avere una scelta migliore nella retroguardia.

Oggi con Buongiorno ci sono Juan Jesus, Amir Rrhamani e Rafa Marin. Per la prossima stagione serve alzare il livello e Thiaw potrebbe essere un profilo adatto alle esigenze del Napoli. Conte ha già apprezzato il tedesco quando lo ha affrontato in Champions League da allenatore del Tottenham e non gli dispiacerebbe averlo nella sua attuale squadra.

Il Milan ha Fikayo Tomori come difensore in cima alla lista dei cedibili nel reparto, ma una proposta da 30 milioni per Thiaw potrebbe cambiare la situazione. Vedremo se il Napoli farà un tentativo.

Certamente, il club azzurro non farà un’offerta per tenere Noah Okafor, arrivato in prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 23,5. Il nazionale svizzero ha giocato pochissimo a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali e non c’è alcuna intenzione di presentare una proposta al Milan.