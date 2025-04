Hamilton-Ferrari, è già finita: l’annuncio è un colpo al cuore

In Ferrari non c’è spazio per i sogni. Le dichiarazioni dell’ex Mercedes non fanno per nulla felici i tifosi del Cavallino: ecco cosa ha detto l’inglese

E’ stato un inizio più che complicato per la Ferrari. E dire che tra i tifosi del Cavallino, prima che cominciasse il Mondiale, l’entusiasmo era davvero alle stelle. Con l’arrivo di Lewis Hamilton attorno alla Rossa si è respirato un’aria completamente diversa, come non succedeva da anni.

Le speranze di vedere una Ferrari competitiva fin da subito erano tantissime. D’altronde la stagione passata non si era chiusa proprio così male e i presupposti c’erano tutti. C’era anche la consapevolezza che la McLaren, soprattutto in determinati circuiti, avrebbe potuto avere qualcosa in più, ma che alla fine Hamilton e Leclerc se la sarebbero giocata ugualmente, come è successo spesso lo scorso anno.

L’inizio della stagione, però, è stato davvero agghiacciante. A Melbourne per il Gran Premio d’Australia le Ferrari hanno chiuso solamente all’ottavo e al decimo posto. Disastroso è stato il Gp della Cina, sulla pista Shanghai, dove le due Ferrari sono state squalificate. Si è così toccato il fondo, nonostante al sabato fosse arrivato il successo nella Sprint Race con Hamilton.

Pessimismo rosso: vietato sognare in Ferrari

Si è poi volati in Giappone con pensieri altalenanti, ma a Suzuka è arrivata la conferma che la vittoria dell’inglese era stata solo una piccola parentesi. Leclerc ha dunque chiuso al quarto posto ed Hamilton al settimo. C’è davvero poco da stare allegri, nonostante il GP del Bahrein appaia essere una pista favorevole. E’ il pessimismo il sentimento che abbraccia il mondo Ferrari in questi giorni.

Sono gli stessi piloti, attraverso le loro dichiarazioni ad impedire ai tifosi di sognare. Leclerc ha spesso invitato tutti a volare basso e che la McLaren è di un altro pianeta. Ma anche Hamilton non è certo entusiasta del periodo che sta vivendo. Così in una breve intervista rilasciata da Hamilton in Bahrain, giovedì durante il media-day, ha tenuto i toni bassi, facendo capire il momento della rossa.

Non bisogna aspettarsi miracoli irrealizzabili: “Non fatelo. È semplice. Non aspettatevi nulla, guardate e divertitevi. Stiamo lavorando il più possibile, quindi non posso dire altro. Non ho altro da aggiungere”. Ha risposto Hamilton a chi gli chiedeva se i telespettatori devono aspettarsi qualcosa di magico da lui