Affare fatto, prendono Saelemaekers: al Milan 22 milioni

Il club rossonero può fare una buona plusvalenza con la cessione dell’esterno belga: ecco le ultime notizie sul suo futuro.

Senza qualificazione alla prossima Champions League, per il Milan sarà importante riuscire a vendere bene i giocatori che non rientreranno nel progetto tecnico. Per chi è reduce da mesi non esaltati non sarà semplice, però c’è anche chi ha disputato una buona annata e può essere ceduto per un buon prezzo.

Sicuramente è il caso di Alexis Saelemaekers, mandato in prestito secco alla Roma alla fine della scorsa finestra estiva del calciomercato. L’esterno belga ha ben figurato con la maglia giallorossa, rivelandosi un giocatore importantissimo per Claudio Ranieri. I suoi numeri dicono 6 gol e 5 assist nelle 27 presenze stagionali, ha dato un contributo di rilievo alla rimonta della squadra in campionato.

Una delle reti l’ha segnata nel derby di andata contro la Lazio e questo gli ha permesso di entrare ancora di più nel cuore dei tifosi. I romanisti sperano nella sua permanenza nella capitale.

Saelemaekers tra Roma, Milan e Premier League

Saelemaekers è andato a Roma in prestito secco, quindi non è stata stabilita una cifra che consenta ai giallorossi di riscattare il suo cartellino senza dover fare una nuova trattativa con il Milan. Secondo alcune indiscrezioni, le parti avevano un accordo verbale per un trasferimento definitivo a circa 15 milioni di euro, ma nel frattempo ci sono stati cambiamenti nella dirigenza romanista ed è cambiato anche il valore del cartellino del calciatore.

Lina Souloukou non è più l’amministratore delegato della Roma, quindi quell’intesa verbale con Giorgio Furlani non sarebbe più valida. Inoltre, giustamente, il Milan pretende più soldi dopo aver visto il rendimento dell’esterno belga. La richiesta attuale supera i 20 milioni.

Saelemaekers è molto felice a Roma e ha già fatto sapere che la sua priorità è rimanere nella capitale. Ovviamente, serve che i club si accordino sul prezzo del trasferimento, i giallorossi devono entrare nell’ottica di investire oltre 20 milioni tra parte fissa e bonus. Se non dovesse essere raggiunta un’intesa, si aprirebbero due scenari diversi: il ritorno al Milan oppure una nuova cessione.

In questi giorni si è parlato dell’interesse del Nottingham Forest, che in Premier League sta lottando per qualificarsi alla prossima Champions. La società inglese è pronta a mettere sul tavolo almeno 22 milioni per comprare il cartellino dell’ex Anderlecht. Non rimane che attendere per vedere quali sviluppi ci saranno.