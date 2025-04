Neanche il tempo di esultare, è subito tegola Theo Hernandez

Il futuro in maglia rossonera del nazionale francese continua ad essere incerto: il club ha già un nome per sostituirlo.

La partita contro l’Udinese ha restituito un Milan un po’ più brillante rispetto a quello visto spesso in questi mesi. Il passaggio a un modulo con tre difensori potrebbe essere la chiave per disputare un finale di stagione positivo, anche se tardivamente.

Uno dei calciatori che sembrano aver beneficiato della nuova disposizione tattica è Theo Hernandez. Con qualche ripiegamento difensivo in meno e un po’ più libertà di spingersi in avanti, il nazionale francese è tornato su livelli ottimi. Ha anche segnato il gol del 3-0 che ha sostanzialmente chiuso la partita di Udine.

Vedremo se ora avrà continuità di rendimento, la prossima partita contro l’Atalanta a San Siro sarà un banco di prova importante per lui e i compagni. Anche perché sarà l’impegno prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, derby al quale bisogna cercare di arrivare il meglio possibile.

Theo Hernandez, rinnovo col Milan o cessione?

Se Hernandez dovesse continuare a mettere in campo buone prestazioni, potrebbero aumentare le chance di rinnovo. Al momento, la trattativa non è decollata e viene più facile pensare a un addio nel prossimo calciomercato estivo. In caso di mancato accordo sul prolungamento dell’attuale contratto in scadenza a giugno 2026, il Milan non lo potrebbe sicuramente tenere, rischiando così di perderlo a parametro zero e di non incassare neanche un euro.

Un’eventuale cessione potrebbe avvenire per 25-30 milioni di euro, una cifra bassa se pensiamo ai picchi prestazionali che ha raggiunto Theo da quando gioca a Milano. Purtroppo, nelle ultime due stagioni il suo livello è sceso e la scadenza contrattuale ravvicinata comporta inevitabilmente un calo del prezzo. Il Como nel mercato invernale aveva offerto oltre 40 milioni, proposta accettata dal Milan, ma era stato l’ex Real Madrid a rifiutare il trasferimento.

In caso di vendita di Hernandez, c’è già un nome che viene dato come possibile sostituto sulla fascia sinistra: Maxim De Cuyper. Il belga classe 2000 milita nel Club Brugge, che lo valuta circa 25 milioni. È stato accostato anche alla Juventus e a società della Premier League. Vuole lasciare il Belgio e fare un passo in avanti nella sua carriera, una destinazione come Milano è assolutamente gradita.