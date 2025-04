Ansia Maignan per il derby: le ultime fanno tremare il Milan

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni del portiere rossonero: ecco la situazione.

Ci sono stati degli attimi di paura nel secondo tempo di Udinese-Milan, quando Mike Maignan si è scontrato duramente con Alex Jimenez. Il nazionale francese è rimasto a terra a causa del colpo subito alla testa e lo staff sanitario rossonero è corso in campo per prestargli le cure.

Successivamente l’ex Lille è stato trasportato in ospedale a Udine per fare ogni controllo necessario. Fortunatamente, si è trattato di un trauma cranico senza altre conseguenze: gli esami svolti in Friuli hanno dato esito negativo. È rimasto in ospedale quella notte, venendo dimesso sabato mattina.

Milan, Maignan: le condizioni dopo la paura a Udine

I dottori hanno indicato a Maignan di rimanere a riposo fino a oggi, giorno nel quale sarebbe stato sottoposto a nuovi controlli. Stando alle notizie raccolte da MilanLive.it, gli esami specialistici hanno escluso complicanze. Mike potrà riprendere progressivamente ad allenarsi nei prossimi giorni.

Il portiere francese starà ancora a riposo e poi tornerà a lavorare a Milanello. Difficile dire se domenica sera sarà in campo a San Siro per Milan-Atalanta. Bisogna attendere l’evoluzione della situazione, anche in vista di Inter-Milan di Coppa Italia di mercoledì prossimo.

Anche se gli esami svolti hanno restituito i risultati sperati, bisogna comunque adottare la massima cautela quando ci sono dei colpi alla testa. Inutile rischiare, anche se Mike probabilmente non vede l’ora di tornare a difendere la porta rossonera. Lo staff dovrà gestirlo nel modo più attento possibile.

Nel caso in cui Maignan non potesse giocare contro l’Atalanta, toccherebbe a Marco Sportiello. Per quest’ultimo è una partita speciale, visto che è un ex della squadra nerazzurra, dalla quale è arrivato a Milano a parametro zero nel mercato estivo 2023.

Sportiello probabilmente è stato l’ultimo “colpo” di Paolo Maldini e Frederic Massara, che lo avevano bloccato prima di essere licenziati da Gerry Cardinale. Anche se loro sono andati via, chi ne ha preso il posto ha deciso di confermare l’accordo e di portare l’esperto portiere a Milanello.

Una buona scelta, dato che l’ex Atalanta si è comportato abbastanza bene quando è stato chiamato in causa. Dovrà farsi trovare pronto a San Siro. Purtroppo, qualche infortunio di troppo lo ha condizionato.