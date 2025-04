Blitz romano per la svolta: Furlani cambia il Milan

L’Amministratore Delegato del Milan è sbarcato a Roma. Così può cambiare il futuro del club rossonero. Ecco cosa succedendo

Svolta in arrivo a Casa Milan. Dalle parole si è passati ai fatti, con Giorgio Furlani tornato operativo per cambiare il futuro del Milan. L’Amministratore Delegato rossonero è sbarcato a Roma, dove è in corso un summit che può scrivere una pagina importante della storia del Diavolo.

L’AD, infatti, sta incontrato Igli Tare. L’albanese, prima scelta di Zlatan Ibrahimovic, è diventato il favorito dopo la fumata nera per Fabio Paratici. C’è già l’ok di RedBird, ora serve quello definitivo di Giorgio Furlani, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’incontro è chiaramente utile per gettare le basi del nuovo Milan. Presto, dunque, capiremo se il Diavolo ripartirà davvero dall’ex Lazio o se si prenderanno in considerazione ancora altri profili.

Ricordiamo, d’altronde, che Manna, Sartori e D’Amico continuano ad essere particolarmente apprezzati da Furlani ma le loro situazioni contrattuali complicano un loro sbarco a Milano.