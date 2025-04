Colpo di scena: ha deciso, resta al Milan!

Colpo di scena in casa rossonera: un giocatore ha già deciso che non ha intenzione di lasciare il Milan. Tifosi pazzi di gioia

Giugno sarà un momento cruciale per il futuro del Milan. Dopo una stagione così brutta, è necessario ripartire da zero, ricostruire, ricominciare. Per l’ennesima volta, purtroppo, ma bisogna farlo. Gli ultimi due anni sono stati terribili dal punto di vista delle scelte: tutte sbagliate, dagli allenatori al mercato. Ci si aspettava un intervento più massiccio da parte della proprietà dopo il fallimento di questa stagione ma stravolgimenti dell’organigramma non ci saranno: Furlani continuerà ad essere l’amministratore delegato e ad avere l’ultima parola sulle decisioni, Moncada resterà e Ibrahimovic pure.

Si aggiungerà un direttore sportivo, che potrebbe essere Igli Tare: un altro membro del gruppo lavoro, quindi la struttura, di fatto, resterà ancora la stessa. A loro è affidata la ricostruzione del Milan, quindi, con scelte importanti da prendere per la panchina e anche per il calciomercato, fra cessioni e addii. Nella prima categoria potrebbe rientrare anche qualche big, come ad esempio Theo Hernandez, ma c’è anche chi ha già deciso che non andrà da nessuna parte.

Il suo futuro è ancora al Milan, decisione presa

Il caso di Theo Hernandez è molto particolare: il francese spinge per restare e per rinnovare il contratto, ma dal Milan non arrivano segnali positivi in tal senso. A poco più di un anno dalla scadenza, la società non ha ancora avanzato in maniera forte trattative per il prolungamento: a gennaio il club lo aveva ceduto al Como per 40 milioni e, senza rinnovo, è probabile che a giugno la storia si ripeterà.

L’addio di Theo Hernandez, nel caso, sarà molto doloroso. I tifosi però potrebbero consolarsi con Rafael Leao. Il portoghese è un pezzo pregiato del club rossonero: anche in questa stagione difficile, è riuscito a mantenere piuttosto alti gli standard di rendimento con numeri e non solo. Leao è sempre stato la luce in fondo al tunnel, anche nei momenti più complicati. E senza la Champions League nella prossima stagione, qualcuno aveva ipotizzato anche una possibile cessione.

Da tempo su di lui ci sono le attenzioni del Barcellona, ma anche dalla Premier League potrebbe arrivare qualcosa. Lui però nel frattempo la sua scelta l’ha già presa: come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Leao ha deciso che vuole restare al Milan, anche senza Champions. Rafa vuole essere protagonista della rinascita del club, che dovrà ripartire da zero dopo il disastro di questa stagione. Tutto però come sempre dipende anche dalla società: il Milan non ritiene incedibile nessuno, al giusto prezzo.