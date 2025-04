Dietrofront Milan, il senatore se ne va: non ci sono più dubbi

I rossoneri verso una importante decisione in vista di giugno: il senatore è ai saluti, pronto a dire addio

Il Milan è chiamato a prendere delle importanti decisioni. Manca un mese e mezzo al termine di questa pessima stagione: a meno di clamorosi colpi di scena, i rossoneri resteranno fuori dalla prossima Champions League ed è a rischio anche l’Europa League. Fallimento su tutta la linea targato RedBird e Giorgio Furlani, le due anime della società. Un disastro annunciato considerando che tutti avevano previsto questo andamento in seguito alle scelte fatte la scorsa estate: era palese a chiunque. Non c’è tempo però di piangere sul latte versato: bisogna pensare al futuro, che è imminente.

La scelta del direttore sportivo sarà cruciale perché così si potrà iniziare seriamente a programmare la nuova stagione: il suo parere sarà importante (ma non decisivo) per la decisione sul nuovo allenatore e poi del calciomercato. La rosa, mal costruita e piena zeppa di incertezza, ha bisogno di una ripulita e di una sistemata. In tanti potrebbero andar via: fra questi ci sono anche dei big, come ad esempio Theo Hernandez, e anche quelli che si possono considerare dei senatori della squadra.

Il Milan ha deciso: a giugno sarà addio

A giugno scadrà il contratto di Alessandro Florenzi: ed è stata, anche per lui, una stagione da dimenticare. Ad inizio agosto il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi per tutto l’anno. Da qualche settimana è rientrato fra i convocati ma per adesso non ha ancora visto il campo. Chiaramente, non si può rischiare: Conceicao gli darà spazio solo quando si sentirà pronto per rimettere piede in campo dal punto di vista fisico.

Entro il termine della stagione, lo rivedremo in campo e potrebbero essere le ultime apparizioni di Florenzi con la maglia del Milan. Nelle scorse settimane diverse fonti avevano ipotizzato un possibile rinnovo di contratto per dargli la possibilità di fare un altro anno in rossonero dopo il grave infortunio. Ma la sensazione è che alla fine il rinnovo non si farà: l’età e il recente lungo stop potrebbero essere ostacoli troppo grandi per una società che ha intenzione di ricostruire.

Florenzi è stato in questi anni un elemento molto importante per la storia recente dei rossoneri: elemento chiave, dal punto di vista caratteriale e di leadership, per lo Scudetto del 2022 e non solo. Una persona amata da tutti e che ha lasciato un grande segno a Milanello.