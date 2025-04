Il Milan si vendica dell’affare Calhanoglu, colpo a zero dall’Inter

Opportunità di mercato per il Milan dall’Inter: possibile colpo a zero a giugno dai nerazzurri, i dettagli

Il Milan si prepara per i prossimi importanti impegni. Nel giorno di Pasqua, la squadra di Sergio Conceicao sarà impegnata a San Siro per affrontare l’Atalanta in campionato: c’è poco altro da dire al campionato, se non sperare nei passi falsi delle altre e vincerle tutte da qui alla fine, ma la continuità non è per niente una peculiarità di questo gruppo. Le attenzioni dei rossoneri devono essere massime per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma pochi giorni dopo, il 23 aprile: è quello l’appuntamento più importante della stagione milanista.

Nel frattempo, però, è necessario programmare il futuro e la prossima stagione. Giorgio Furlani, dopo aver viaggiato fino a New York per incontrare Cardinale e imporsi su Ibrahimovic che aveva scelto Igli Tare, incontrerà a breve l’ex dirigente della Lazio per il ruolo di direttore sportivo. La scelta è cruciale perché con lui si sceglierà il nuovo allenatore e si farà anche il mercato. Fra le possibili nuove idee, ce n’è una che arriva direttamente dall’Inter.

Dall’Inter al Milan a costo zero: idea per l’attacco

Il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter a parametro zero a giugno del 2021 è stato argomento di grande discussione. I tifosi non hanno mai accettato di buon grado questo tradimento, e glielo ricordano ogni volta che ne hanno l’occasione, come accaduto nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Il Milan non si è mai “vendicato” nonostante qualche buona opportunità, anzi: a giugno 2023 si è fatto soffiare anche Marcus Thuram, diventato poi un giocatore di alto livello grazie a Simone Inzaghi.

L’Inter dovrà ricostruire il reparto offensivo per la prossima stagione e il futuro di Marko Arnautovic sembra segnato, nonostante le buone prove offerte dall’ex Bologna nelle ultime gare. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non sembrano esserci margini per il rinnovo, considerata anche l’età del giocatore, le cifre del contratto e i continui problemi fisici di questa stagione. Tre motivi che spingono quindi Marotta e Ausilio a lasciarlo andare a costo zero. Arnautovic però ogni volta che gioca dimostra di essere un attaccante ancora all’altezza della situazione e potrebbe diventare un’opportunità di mercato per il Milan, soprattutto in caso di addio di Jovic e Abraham.

L’attacco dei rossoneri ripartirà da Santiago Gimenez, oggi l’unico certo di restare: gli altri potrebbero andare tutti via, e a quel punto l’esperienza e la qualità dell’austriaco potrebbero fare comodo. Sempre se, a differenza di Calhanoglu, avrà voglia di tradire una squadra alla quale è fortemente legato.