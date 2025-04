Lascia definitivamente il Milan: si chiude un’era, addio

Arriva un’altra importante conferma: l’addio definitivo al Milan è ormai deciso, si chiude un’era per il giocatore

Il Milan che ha vinto lo scudetto pochi anni fa non esiste più, o quasi. Nel giro di pochi anni, la società ha smantellato la squadra che riuscì miracolosamente a vincere il titolo, in maniera del tutto inaspettata. Una squadra giovane, con grandi prospettive, che giocava bene al calcio e che in campo lasciava tutto ad ogni gara. Valori che il Milan di oggi, magari tecnicamente un po’ più forte, ha completamente perso. Quella squadra era stata costruita faticosamente da Paolo Maldini e da Frederic Massara, entrambi in grado di trasmettere l’importanza di vestire la maglia rossonera.

E i risultati in campo si sono visti; così come si sono visti, invece, i risultati senza più loro due. Qualcosa è andato storto, è chiaro, e la scelta di mandar via tutti, sistematicamente, non si è rivelata molto utile. A gennaio altri due tasselli di quel bellissimo Milan hanno detto addio: Davide Calabria, il capitano, e Ismael Bennacer, ceduto al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto.

Lo riscattano: addio definitivo ai rossoneri

L’algerino in Francia sta facendo fatica a causa dei soliti problemi fisici, ma tutto il Marsiglia ha dovuto fare i conti con un calo vertiginoso, di prestazioni e anche di risultati. E infatti la squadra allenata da Roberto De Zerbi, con le ultime dolorose sconfitte, ha messo in discussione la qualificazione in Champions League che, solo poche settimane fa, sembrava cosa fatta. Un crollo, di attenzione e di rendimento, e Bennacer ha potuto fare poco per aiutare la squadra.

Nonostante queste difficoltà, in casa Marsiglia sono contenti di lui. Soprattutto, De Zerbi ha grande stima delle sue qualità di palleggio e per questo, in caso di permanenza, spingerà per il riscatto. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il club francese avrebbe già le idee piuttosto chiare in merito all’acquisto a titolo definitivo: si va verso il sì, ma per la conferma definitiva bisognerà attendere l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions.

L’addio al Milan quindi si sta per completare, a meno di colpi di scena: dopo sei lunghi anni, l’algerino metterà la parola fine al suo legame con i rossoneri. Che incasseranno intorno ai 12 milioni per questa cessione: una buona cifra da reinvestire sul mercato e, in particolare, sull’acquisto di un altro centrocampista (Samuele Ricci in prima fila). Nessun dubbio nemmeno su Calabria: a giugno il contratto sarebbe scaduto. Con i probabili addii di Florenzi, anche lui in scadenza, di Theo Hernandez e di Tomori, di quel Milan scudettato ne resteranno soltanto in tre: Leao, Maignan e Gabbia. Mission complete.