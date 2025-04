Milan gelato, tradimento Pavlovic: in estate pronto a dire sì alla rivale

Strahinja Pavlovic potrebbe salutare il Milan al termine della stagione in corso con il difensore serbo pronto a passare ad una rivale dei rossoneri.

Il futuro del centrale classe 2001 appare lontano dal Milan con i rossoneri pronti a monetizzare dalla sua partenza per fare cassa e sistemare il proprio bilancio.

La qualificazione alla prossima Champions League è ormai una chimera per il Milan che dovrà andare a sistemare i propri conti tramite la cessione di alcuni giocatori che hanno diverso mercato. Uno di questi è Strahinja Pavlovic, centrale serbo che, nonostante una stagione molto altalenante, ha ancora diversi estimatori pronti a puntare su di lui. A gennaio si fece avanti il Galatasaray ma il club rossonero ha deciso di trattenerlo. Una delle squadre che più lo vorrebbe in rosa, però, è in Italia e potrebbe accontentare le richieste economiche del Milan.

Futuro Pavlovic ancora in Serie A, lo vuole una rivale

L’Atalanta segue con attenzione Strahinja Pavlovic. I bergamaschi fecero un pensiero al centrale serbo già durante il mercato invernale ricevendo però un no da parte del Milan. Il difensore piace molto a Gian Piero Gasperini e gli orobici potrebbero fare un tentativo nel caso in cui dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Champions League.

Terza in classifica e con un distacco al momento ancora rassicurante sulla quinta, l’Atalanta è pronta ad investire sul mercato qualora dovesse giungere l’ennesima qualificazione alla Champions League. Il reparto difensivo andrà rinnovato dopo una stagione passata a fare i conti con i continui infortuni che hanno rovinato la stagione della squadra di Gian Piero Gasperini.

Le scelte del club in sede di mercato dipenderanno molto però da quello che sarà l’allenatore della prossima stagione. Il futuro di Gian Piero Gasperini appare in bilico con il tecnico che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 ma non ha chiuso le porte ad un possibile addio già a giugno andando a separare le strade dopo otto anni insieme.

Qualora ci fosse ancora Gasperini sulla panchina dell’Atalanta diventerebbe più che probabile un tentativo da parte degli orobici per il difensore del Milan con i rossoneri che chiedono circa 22 milioni di euro per il cartellino di Pavlovic. Un affare che potrebbe andare in porto anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto come accaduto in passato con De Ketelaere che in nerazzurro ha trovato la sua giusta dimensione.