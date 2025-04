Offerta irrinunciabile e somma da capogiro: Theo Hernandez dice addio

Il terzino rossonero ha ricevuto una proposta economica molto importante: ecco le ultime notizie sul suo futuro.

La recente partita contro l’Udinese ha restituito un Theo Hernandez finalmente in grande spolvero. Da tempo i tifosi del Milan non lo vedevano così brillante e sperano che possa continuare a esprimersi sul livello visto a Udine anche nelle restanti gare della stagione.

Al Bluenergy Stadium ha pure ritrovato la via del gol e lo ha fatto con un tiro potente dall’interno dell’area dopo una bella corsa che ha ricordato i suoi momenti migliori in maglia rossonera. Forse, la decisione di Sergio Conceicao di passare a un modulo con la difesa a tre, permettendogli di giocare più in avanti, lo ha aiutato.

Ovviamente rimane importante l’attenzione alla fase difensiva, ma con quella disposizione tattica viene più agevolato. Ci sono tre difensori a protezione e lui ha un po’ più di libertà di sfogare la sua velocità sulla fascia, rendendosi maggiormente pericoloso in fase offensiva. Le prossime partite ci diranno se a Udine c’è stata una vera svolta o se si sia trattato di un fuoco di paglia.

Calciomercato Milan, quale futuro per Theo Hernandez?

Fare buone prestazioni in quest’ultima parte della stagione sarà molto importante per Hernandez, reduce da mesi con più bassi che alti in termini prestazionali. In questo momento il suo futuro è incerto e avere un buon rendimento lo aiuterà in qualsiasi caso, sia per un eventuale rinnovo con il Milan sia nel trovare una buona sistemazione alternativa.

Com’è noto, Theo ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e finora la trattativa per prolungarlo non è mai decollata. Ha sempre fatto trapelare il desiderio di rimanere, firmando un nuovo accordo, però il suo agente Manuel Garcia Quilon e la dirigenza rossonera non hanno mai raggiunto un’intesa.

Questa situazione di standby ha favorito l’emergere di tante indiscrezioni sulla possibilità di un addio. Senza rinnovo, la cessione sarebbe scontata nel prossimo calciomercato estivo. A gennaio c’era già stata un’offerta da oltre 40 milioni di euro da parte del Como: il Milan l’aveva accettata, è stato il nazionale francese a rifiutare il trasferimento.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, Hernandez ha ricevuto una ricchissima proposta da parte di un club dell’Arabia Saudita per giocare nella Saudi Pro League nella prossima stagione. Tuttavia, la sua priorità rimane il prolungamento contrattuale con il Milan. Vedremo se la negoziazione tra il suo agente e la società arriverà a un accordo totale nelle prossime settimane.