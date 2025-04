Tegola pesante per il Milan: out i due giocatori più forti

La notizia non piacerà per nulla ai tifosi rossoneri. Ecco cosa sta succedendo: il tecnico non avrà il centravanti e l’esterno

Il successo contro l’Udinese ha riportato un po’ di serenità in casa Milan. I rossoneri hanno battuto con un netto 4 a 0 i bianconeri, dimostrando una solidità difensiva che non si vedeva da tempo. Il Diavolo è stato anche concreto sotto porta. Difficile davvero chiedere di più.

Sorride, dunque, il popolo del Diavolo e può farlo a tuttotondo visto che anche il Milan Futuro nel weekend ha portato a casa una vittoria di fondamentale importanza, contro una delle squadre più forti del girone B di Serie C, la Ternana. Per i rossoneri si tratta del terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti contro il Campobasso e il Sestri Levante. Ora la squadra di Massimo Oddo ha possibilità di salvarsi e mantenere la categoria.

Milan, Oddo senza due pedine importanti?

Verosimilmente si passerà dai play-out, che si dovrebbero giocare contro il Sestri Levante, il Legano Salus o la Spal, ma c’è una possibilità. Un’eventuale esclusione della Lucchese dal campionato, per il mancato pagamento degli stipendi e l’istanza di fallimento, potrebbe portare il Diavolo completamente fuori dalle sabbie mobili.

Il Milan, infatti, salendo al 16esimo posto avrebbe bisogno di più 8 punti sulla diciannovesima per non giocare lo spareggio per la permanenza in Serie C. Oggi il Milan è 17esimo e ha 33 punti, due in più della Spal e sei in più del Sestri Levanto 19esimo.

Servirà dunque aspettare per capire se il Diavolo di Massimo Oddo dovrà giocare o meno i play-out. Al momento, ovviamente, sono la via più scontata. Ma il doppio incontro si disputerebbe senza due pedine importanti, forse le più importanti del Milan Futuro. Stiamo ovviamente parlando di Francesco Camarda e Alex Jimenez. Secondo il regolamento, infatti, gli spareggi per non retrocedere possono essere giocati da quei calciatori che hanno raggiunto le venticinque presenze nelle distinte della regular season.

Il giovanissimo centravanti e e l’esterno spagnolo, che sono stati spesso impegnati in prima squadra sia con Sergio Conceicao che con Paulo Fonseca, al momento contano entrambi sedici presenze e possono arrivare al massimo a diciotto. Nessun problema, invece, per Davide Bartesaghi, che con una presenta raggiungerebbe quota venticinque, così da essere a disposizione, eventualmente, per i playout