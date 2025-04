Tutti d’accordo: firma col Milan, ci siamo

L’elemento che mette tutti d’accordo in casa rossonera: firma ad un passo, ci siamo. Tutti i dettagli

Dopo una stagione così brutta, è fondamentale ripartire da zero. Mettere ordine deve essere la priorità: in società così come in squadra. Il pessimo rendimento in campo è solo lo specchio della pessima gestione del club, di scelte sbagliate e di un contesto che, in questo momento storico, non riesce a valorizzare il materiale tecnico a disposizione. Bisogna quindi ricominciare e per farlo Giorgio Furlani ha scelto di inserire nell’organigramma un direttore sportivo.

Dopo aver trattato a lungo con Fabio Paratici, fino ad arrivare ad un accordo poi saltato, ha ripreso quota con forza la candidatura di Igli Tare, l’uomo che inizialmente aveva scelto Ibrahimovic prima del viaggio improvviso negli USA di Furlani per incontrare Cardinale. L’ex Lazio sembra essere la figura giusta anche perché mette tutti d’accordo: il profilo è apprezzato da Zlatan così come da Moncada, con il quale ha avuto diversi rapporti lavorativi anche negli anni di Monaco, e adesso anche Furlani si è convinto.

Il Milan ha deciso: il prescelto è lui

Tare quindi mette tutti d’accordo in casa rossonera. Furlani lo incontrerà in questi giorni per fare il punto della situazione e, chissà, arrivare già ad una stretta di mano. Dopo l’esperienza con la Lazio, l’albanese ha voglia di ripartire con un nuovo progetto e l’idea di contribuire alla ricostruzione del Milan è molto stimolante. Tra l’altro, l’ex biancoceleste era già stato vicinissimo ai rossoneri in passato.

Era il 2020, Paolo Maldini era appena diventato direttore tecnico del Milan e a lui Elliott aveva affidato la ricostruzione dell’organigramma dopo l’addio di Leonardo. Per la figura del direttore sportivo, provò a convincere proprio Tare a lasciare la Lazio, ma senza successo. Alla fine la scelta ricadde su Frederic Massara, elemento fondamentale per i recenti successi del Milan. Massara ha lasciato i rossoneri dopo l’addio di Maldini e oggi è il direttore sportivo del Rennes. La sua carica in rossonero è rimasta vacante per due anni e i risultati in campo si sono visti.

Di tempo ce n’è voluto, ma alla fine la proprietà ha finalmente capito che quello è un ruolo importante e che merita particolare attenzione. Sfumato Paratici, adesso è Tare in pole: un valore aggiunto sicuramente importante ad un gruppo di lavoro che, in questi anni, ha mostrato grosse lacune sotto tutti i punti di vista. Il suo arrivo quindi non può far altro che bene, ma i tifosi si chiedono se sia davvero lui la persona giusta.