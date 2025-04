Via Theo, Leao e Maignan: “Vendiamoli tutti”

Theo Hernandez, Leao e Maignan con il futuro in bilico al Milan, scatta l’allarme per la cessione dei tre big rossoneri

Nonostante le tante delusioni e il rendimento troppo altalenante, che ha segnato negativamente la stagione, il Milan prova a darsi la scossa e a chiudere degnamente. Un segnale, in merito, è arrivato forse dalla larga vittoria per 4-0 in casa dell’Udinese, che potrebbe mostrare nelle ultime partite un Diavolo diverso nell’atteggiamento in campo, non solo dal punto di vista tattico.

Il cambiamento di Conceicao che ha virato sul 3-4-3 ha mostrato ottime potenzialità e forse è il modulo ideale per esaltare le caratteristiche di alcuni dei migliori giocatori. Per i rossoneri, è tardi, ormai, per inseguire un piazzamento Champions, ma bisogna cercare di fare il possibile per migliorare l’attuale nono posto, per tanti motivi. Il piazzamento in questo momento obbligherebbe a iniziare la Coppa Italia ad agosto, oltre a lasciare fuori il Milan dall’Europa. Al netto di quello che potrebbe essere il percorso in Coppa Italia, con un trofeo che non solo impreziosirebbe l’annata, ma garantirebbe l’accesso all’Europa League.

Vedremo che cosa riuscirà a fare effettivamente il Milan nelle prossime partite, a cominciare da quella con l’Atalanta, piuttosto significativa. I tifosi sperano di vedere nuovamente i big nella loro migliore versione, quella che troppo spesso quest’anno è mancata. Ma sul futuro dei principali giocatori della squadra pendono, come sappiamo, tante incertezze. E scatta l’allarme sull’addio.

Milan, Pellegatti provoca: “Vendiamo i big visto che non andremo in Champions”

Theo Hernandez e Maignan per il momento ancora senza rinnovo, Leao tentato dai top club con Mendes al lavoro per portarlo via. Questa, attualmente, la situazione delle tre colonne milaniste. Il rischio concreto di perdere almeno una di loro esiste. Sul tema, si è esposto il giornalista Carlo Pellegatti, con affermazioni ironiche e provocatorie.

Nella consapevolezza che il Milan, senza Champions, rischia di dover effettivamente concedere almeno una cessione pesante, se non di più, ha spiegato, nel commento dell’immediato post partita di Udine: “Signori, vendiamoli tutti: Theo Hernandez, Maignan, Leao, per raccogliere soldi visto che non andremo in Champions. E’ un peccato che siano bravi e che come loro non ce ne siano tanti in giro”. Un monito all’ambiente e alla società, anticipando già quello che potrebbe essere uno dei principali rimpianti di domani.