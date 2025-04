Infortunio gravissimo: torna l’anno prossimo, cambia tutto in casa Milan

Un giocatore rossonero potrebbe finire nel mirino di una squadra rivale, ritrovatasi con un titolarissimo infortunato.

Il Milan 2025/2026 dovrebbe essere abbastanza diverso da quello attuale e sarà interessante vedere quanti cambiamenti ci saranno. Senza poter contare sui ricchi premi UEFA derivanti dalla partecipazione alla Champions League e forse anche senza quelli che arrivano giocando le altre coppe europee, la società dovrà essere molto brava ad agire tra acquisti e cessioni.

Non sono tanti i calciatori considerati intoccabili, ma quelli che non lo sono andranno venduti a buon prezzo. Molto dipenderà dal loro rendimento nel resto della stagione e dalle offerte che arriveranno, oltre all’abilità della dirigenza. Ci sono nomi che hanno perso valore in questi mesi o per i quali potrebbero arrivare più proposte di prestito che a titolo definitivo. Tante le incognite, com’è normale che sia dopo un anno come questo fatto di alti e bassi.

Calciomercato Milan, l’Atalanta si fa avanti per un rossonero?

In difesa potrebbero esserci diverse novità, forse l’unico sicuro di rimanere è Matteo Gabbia, importante sia per il suo valore di difensore sia per lo spogliatoio e la questione liste. Sugli altri tre centrali in organico permangono dei dubbi.

Fikayo Tomori viene dato come probabile partente, già nella sessione invernale del calciomercato c’era l’obiettivo di cederlo. Il Milan aveva raggiunto l’accordo con il Tottenham, però l’ex Chelsea ha rifiutato il trasferimento e ha preferito continuare a giocarsi le sue chance in rossonero. Bisognerà vedere che proposte arriveranno (prezzo fissato a 25 milioni di euro) e che idee avranno sia il nuovo direttore sportivo sia il nuovo allenatore.

Malick Thiaw è finito nel mirino del Bayer Leverkusen: se dovesse arrivare un’offerta sui 30 milioni, il Milan potrebbe pensare alla cessione. Anche in Premier League ci sono squadre che monitorano l’ex Schalke 04.

Sempre dalla Premier League potrebbero arrivare offerte pure per Strahinja Pavlovic, che a gennaio era finito nel mirino del Crystal Palace: offerta da circa 30 milioni, ma il nazionale serbo è rimasto a Milano. Attenzione a un’eventuale proposta dalla Serie A, dove potrebbe interessare all’Atalanta, che ha perso Sead Kolasinac a causa della rottura del legamento crociato anteriore sinistro avvenuta domenica contro il Bologna. È stato operato a Villa Stuart a Roma.

Questa stagione per lui è finita, dovrebbero volerci almeno sei mesi prima di rivederlo in campo. L’Atalanta dovrà prendere un titolare alternativo e potrebbe rivolgersi al Milan per Pavlovic, anche lui mancino come Kolasinac, anche se meno tecnico.