Milan, assalto a un nuovo gioiello spagnolo: svelato il retroscena

Il club rossonero guarda anche alla Spagna per rinforzarsi: trapela un nome nuovo.

Il prossimo calciomercato estivo del Milan sarà condizionato dalla mancata qualificazione alla Champions League 2025/2026, ma la dirigenza sarà chiamata comunque a non fallire. Dovrà essere abile nell’allestire una squadra in grado di lottare per lo Scudetto.

Serviranno interventi in ogni reparto per migliorare rispetto a quanto visto in questa stagione. Ad esempio, a centrocampo si dovrebbe ripartire da Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, confermando probabilmente anche Warren Bondo, ma Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek sono destinati alla cessione. Verranno sostituiti da altri due centrocampisti che dovranno essere funzionali al progetto tecnico che verrà imbastito con il nuovo allenatore.

Milan, notizia dalla Spagna: occhi su un talento dell’Athletic Bilbao

Spesso si è parlato di problemi difensivi e magari sono finiti nel mirino della critica i difensori, sicuramente a volte colpevoli di errori evitabili, ma altre volte non aiutati a dovere dai centrocampisti. Prendere qualcuno in grado di dare maggiore equilibrio sarebbe importante, così come ingaggiare un centrocampista capace di aiutare lo sviluppo della manovra di gioco, spesso molto dipendente da Reijnders. Se manca l’olandese, sono guai.

Secondo quanto rivelato da AS, il Milan aveva fatto un tentativo per Mikel Jauregizar nella scorsa sessione invernale del calciomercato. C’era la disponibilità a fare un investimento sul cartellino del classe 2003 in forza all’Athletic Bilbao, anche se non versando la cifra stabilita dalla clausola di risoluzione presente nel contratto in scadenza a giugno 2027.

Nonostante il sondaggio del Milan, Jauregizar è rimasto nella squadra basca con convinzione e si sta anche parlando di un probabile rinnovo contrattuale. Il club punta a un prolungamento quadriennale, così da mettersi al riparo da ogni eventuale assalto di importanti squadre della Liga o di altri campionati europei.

Jauregizar è un giocatore chiave nell’Athletic Bilbao. Nella Liga è il secondo migliore recupera palloni nella metà campo avversaria. Sono 54, meglio di lui solo Pedri del Barcellona (81). Fa meglio di Federico Valverde del Real Madrid (53). È un calciatore in ascesa, sta crescendo costantemente e intelligentemente il suo attuale club intende blindarlo con un nuovo contratto.

Per il Milan sarà difficile farsi nuovamente avanti nel calciomercato estivo. Il prezzo sarà troppo alto. Salvo sorprese, non vedremo il talento basco a Milanello, anche se gli osservatori rossoneri continueranno a monitorarlo.