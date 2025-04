Milan, l’addio è ormai certo: c’è poco da fare

Si profila un addio inaspettato per il Milan. Le ultime indiscrezioni confermano la probabile separazione a fine stagione

Un finale di stagione sottotono e ben al di sotto delle aspettative ma con ancora due obiettivi da raggiungere per un Milan che non può più permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere ulteriormente un’annata già difficilissima.

La priorità dei rossoneri è la Coppa Italia. Tra una settimana ci sarà il ritorno della semifinale con l’Inter. Si riparte dall’1-1 di inizio aprile, punteggio che rende la qualificazione ancora apertissima. In palio c’è la finale del 14 maggio, con tutta probabilità contro il Bologna. Dall’eventuale vittoria della Coppa Italia passano gran parte delle speranze di qualificazione europea del Milan, cui i rossoneri possono ancora ambire ancora tramite un piazzamento in campionato.

Per ottenerlo è necessario risalire posizioni dal mesto nono posto in cui Leao e compagni stazionano da settimane. Rimonta che passa già dall’importante sfida della domenica di Pasqua contro l’Atalanta. Partita nella quale Conceicao dovrà rinunciare nuovamente a uno dei suoi titolari ovvero Kyle Walker, la cui assenza va ad aggiungersi a quella di Maignan e alla possibile nuova defezione di Santiago Gimenez che anche oggi ha lavorato a parte per la contusione al fianco rimediata contro la Fiorentina.

Kyle Walker, il riscatto è tutt’altro che certo: le ultime

Walker sta ancora recuperando dalla frattura al gomito rimediata due settimane fa e per la quale è stato operato. L’esterno rossonero potrebbe accorciare i tempi di recupero previsti. Decisivo sarà un nuovo consulto previsto la prossima settimana. Se positivo, Walker può tornare a disposizione di Conceicao già a fine aprile per disputare quelle che potrebbero essere le sue ultime partite in rossonero.

Per acquistare il difensore a titolo definitivo dal Manchester City, il Milan deve pagare i 5 milioni stabiliti nell’accordo di prestito con il club inglese. Un epilogo che sembrava certo fino al momento dell’infortunio di Walker e che ora, invece, appare tutt’altro che scontato. I costi complessivi dell’operazione, infatti, potrebbero essere troppo onerosi per il Milan. Oltre al prezzo del cartellino, i rossoneri dovrebbero pagare 4.5 milioni di ingaggio annui a Walker fino al 2027, un costo decisamente elevato per in calciatore che si avvia ai 35 anni.

Riscatto o meno dal Milan – come precisa Fabrizio Romano – l’esperienza di Walker con il Manchester City è terminato. Pertanto, l’eventuale ritorno nel club in cui ha militato per otto stagioni sarà solo temporaneo prima di una nuova destinazione. Senza Walker, il Milan potrebbe puntare su Alex Jimenez per la fascia destra. Emerson Royal sarà ceduto dopo il tentativo fallito a gennaio a causa dell’infortunio contro il Girona che ne ha compromesso il passaggio al Galatasaray. Addio anche per Florenzi cui non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione.