Sinner non riesce a capacitarsi, duro attacco che sa di tradimento

Le parole che non ti aspetti: Sinner resta di stucco, la dichiarazione sa di “tradimento”. Cosa è successo

Siamo finalmente agli sgoccioli per la squalifica di Jannik Sinner. A causa del caso Clostebol, che stava andando avanti da molti mesi, l’altoatesino ha deciso di patteggiare con la WADA uno stop di tre mesi per evitare problemi più seri. In questi giorni era infatti prevista la sentenza del TAS di Losanna in merito e c’è chi ipotizzava addirittura una squalifica uno o due anni. Ecco perché, insieme ai suoi legali, ha scelto di chiudere la questione con un patteggiamento.

Una scelta utile per lui per chiudere questa vicenda definitivamente e tornare a concentrarsi soltanto sul tennis, ma che nel frattempo sta creando altre polemiche in merito. A Nick Kyrgios e ai soliti noti, si è aggiunta di recente anche Federica Pellegrini, l’ex nuotatrice: la sua recente intervista ha fatto parecchio scalpore e continua a farlo. A questo, poi, si è aggiunta un’altra vicenda ma stavolta la squalifica non c’entra: riguarda Adriano Panatta, una leggenda del tennis italiano, che ha spiazzato tutti con il suo ultimo intervento.

Sinner spiazzato: le parole che non ti aspetti

Nonostante la squalifica di tre mesi, Sinner è riuscito a mantenere comunque il primo posto nella classifica nel Ranking ATP. Ed è dal vertice, quindi, che parteciperà anche agli Internazionali d’Italia del prossimo 6 maggio, giusto in tempo per il rientro dallo stop. In questi giorni è tornato ad allenarsi per prepararsi al meglio: non sarà semplice ritrovare subito il ritmo partita, ma Jannik in questi anni ci ha abituato ad abbattere muri e limiti in ogni modo.

Gli unici che avrebbero potuto insidiare il primo posto erano Zverev e Alcaraz. Nessuno dei due ci riuscirà, nonostante lo spagnolo abbia vinto il Masters 1000 di Montecarlo contro l’italiano Musetti, costretto al forfait dopo un infortunio. E, a proposito di Alcaraz, le parole espresse da Panatta durante il Podcast La Telefonata con Paolo Bertolucci hanno spiazzato tutti, compreso lo stesso Sinner: “Ieri mi sono convinto che non c’è nessuno che sa giocare a tennis meglio di Alcaraz. Lui fa delle cose che non si possono fare e che non esistono, un po’ come faceva Federer. Quando lui gioca a tennis lo fa veramente bene e fa delle cose che gli altri neanche pensano. Anche lui è Albert che però ogni tanto diventa Albertino vista la sua discontinuità“.