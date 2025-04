“Theo ha cacciato via i fantasmi”: stupore e tifosi euforici

Le dichiarazioni del noto giornalista non lasciano dubbi sul terzino francese. Il punto della situazione: ecco come stanno le cose

Il gol di Theo Hernandez contro l’Udinese sembra aver aperto uno spiraglio per il futuro. In questi giorni si è così tornati a parlare del terzino francese e del suo destino che continua ad essere una vera e propria incognita. La logica spinge a pensare che il calciatore e il Milan si separeranno, ma tutto può clamorosamente cambiare.

E’ vero che al momento non c’è alcuna trattativa, ma la volontà di Theo Hernandez è quella di rimanere in rossonero e i tifosi ci sperano davvero tanto. Siamo certo che dei quattro gol contro i bianconeri friulani, quello del mancino è stato accolto con più emozione e tifo.

D’altronde il sostenitore rossonero è particolarmente legato a Theo Hernandez. Non ha alcun dubbio Alessandro Jacobone, che a Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, ha parlato della situazione legata al terzino, esprimendo dei concetti che i tifosi non possono non apprezzare.

“Forza Theo Hernandez! Il francese vuole il rinnovo”

Ecco il pensiero di Alessandro Jacobone, nel corso della trasmissione, in cui sono stati trattati anche tanti altri argomenti:

“Quando il Milan gioca, ogni gol è una gioia e la squadra va supportata, salvo fischiare o non fischiare in base alla prestazione. Bisogna avere memoria di quello che ha fatto Theo per il Milan. Dallo sceglierlo lasciando il Real Madrid, passando per le vittorie, i gol e i trofei. E’ vero che ci sono dei problemi, ma il tifoso non può non avere affetto nei suoi confronti”.

“Ad oggi poi non sta facendo ammutinamento e non sta giocando al “Che me ne frega del Milan, sto aspettando un contratto da 20 milioni con il Real Madrid”. No, lui vuole rinnovare, è stato in difficoltà e umanamente non si può cancellare tutto. Non sta facendo dolo al Milan. Sta soffrendo, siamo tutti umani e non super eroi”.

Poi arriva il messaggio di speranza di Alessandro Jacobone. Tutti dalla parte di Theo Hernandez per una rinascita che farebbe il bene di tutti: “Mi auguro che con il nuovo modulo possa rigenerarsi e possa tornare quello che conosciamo perché è giovane. Voglio vederlo felice e spensierato. Il gol contro l’Udinese significa molto, ha voluto spaccare la porta per cacciare i fantasmi che lo hanno abbracciato in questi mesi. Forza Theo Hernandez!“.