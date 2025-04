Via una squadra intera, il Milan dice addio a dieci giocatori

Quella che sta per arrivare sarà un’estate ricca di cambiamenti per il Milan che ha tutta l’intenzione di modificare l’organico presente al momento.

La ricerca del direttore sportivo prosegue in casa Milan con i rossoneri che sembrano intenzionati a dare vita ad una nuova strada che possa regalare maggiori soddisfazioni a tifosi e proprietà dopo un’annata estremamente difficile.

Igli Tare ed il Milan appaiono sempre più vicini con Giorgio Furlani che è in attesa di incontrare l’ex dirigente della Lazio per cercare di raggiungere l’accordo definitivo e farlo diventare il nuovo direttore sportivo del club. Una volta che sarà arrivata l’ufficialità, il dirigente albanese potrà iniziare a lavorare per provare rinforzare la squadra. Il primo obiettivo sarà quello di salutare quei calciatori che non rientrano nei piani della società e si tratta di una squadra intera. Sono ben dieci i giocatori a forte rischio addio, alcuni di questi praticamente certi di non essere più a Milanello.

Milan, via in dieci a fine stagione: decisione presa

I dieci calciatori a rischio addio in casa Milan sono Emerson Royal, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Riccardo Sottil, Joao Felix, Samuel Chukwueze, Luka Jovic e Tammy Abraham.

Emerson Royal era stato ad un passo dalla cessione già a gennaio quando poi è stato fermato da un infortunio che ha bloccato la trattativa con il Galatasaray per il suo passaggio in Turchia. Tomori potrebbe tornare in Premier League con il Milan intenzionato a fare cassa per sistemare i propri conti, stesso motivo per il quale potrebbe dire addio Theo Hernandez, sul quale grava il contratto in scadenza nel giugno del 2026.

Alessandro Florenzi è in scadenza di contratto e non sembra esserci l’intenzione di prolungare ulteriormente mentre per Loftus-Cheek, dopo una stagione ricca di infortuni, potrebbe essere giunto il momento del ritorno in patria o di accettare le sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Niente riscatto per Sottil che tornerà alla Fiorentina, mentre per Chukwueze ci sarà una cessione in estate con l’obbligo di non andare a registrare una minusvalenza. In attacco niente rinnovo per Jovic e difficile che sia riscattato Tammy Abraham.

Oltre ai già citati ci sarà da capire quale sarà il destino di stelle come Maignan e Leao. Il portiere dovrebbe rinnovare mentre il portoghese si è detto felice a Milano. Possibile che nella lista dei cedibili possa finire anche Malick Thiaw nel caso in cui per il tedesco dovesse giungere una proposta sui 30 milioni di euro.