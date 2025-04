12 milioni al Milan e addio: dolorosa cessione

Potrebbe lasciare i rossoneri per soli 12 milioni: una cessione dolorosa che può concretizzarsi in estate. I dettagli

Il Milan si prepara alle prossime sfide per provare a chiudere al meglio possibile questa disastrosa stagione. La partita più importante è quella di mercoledì contro l’Inter, a San Siro, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall’uno a uno dell’andata: rossoneri avvantaggiati perché quella è l’unica partita che può dare un senso a quest’annata mentre gli altri sono in corsa anche per la Champions League e Scudetto. Insomma, ben altri pensieri rispetto alla Coppa Italia, con tutto il rispetto.

Nel frattempo, quando siamo ormai nella seconda metà di aprile, ancora non c’è grande chiarezza in merito al futuro della società: Giorgio Furlani non ha ancora deciso chi sarà il direttore sportivo, il recente incontro con Tare è andato bene ma non c’è ancora l’accordo. Bisognerebbe sbrigarsi per giocare d’anticipo, ma sappiamo che, nei pressi di via Aldo Rossi, la programmazione e la velocità non sono fra le migliori qualità della dirigenza. Ci sono tante cose da risolvere, dall’allenatore al calciomercato; e fra queste ce n’è una che riguarda anche il Real Madrid.

Dal Milan al Real Madrid: trattativa in corso

Di note positive in questa stagione ce ne sono davvero poche e fra queste c’è certamente Alex Jimenez. Solo a metà dicembre ha avuto una possibilità grazie a Paulo Fonseca, che lo ha schierato da titolare – insieme a Mattia Liberali – nella gara contro il Genoa. Fin da subito ha mostrato qualità eccezionali, fino a diventare un elemento importante della rosa. Prestazioni che hanno colpito anche il Real Madrid, che può ricomprarlo grazie ad una clausola.

La cifra della recompra non è mai stata rivelata ma si parla di circa 10-12 milioni, un prezzo ottimo considerando l’età di Jimenez e soprattutto il potenziale. I Blancos, che a giugno cambieranno un po’ di cose, probabilmente a partire dall’allenatore, starebbero ragionando sulla possibilità di riportarlo a casa e aggiungerlo alla rosa. “So che il Real è alla ricerca di un terzino e lui è il profilo adatto“, ha detto di recente Julen Guerrero, ex allenatore del ragazzo.

Il Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha già avviato i contatti con il Real per arrivare ad una soluzione e magari provare ad eliminare la clausola. Non sarà semplice perché, come detto, Florentino Perez sta ragionando seriamente su un suo ritorno. Potrebbe essere importante anche la volontà del ragazzo che al Milan troverebbe certamente più spazio, ma l’idea di far parte della prima squadra del Real, soprattutto per lui cresciuto nella cantera, è uno stimolo troppo più forte di ogni altro.