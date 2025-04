8 milioni e lo prende il Torino, il Milan ha deciso di dare l’ok alla cessione

Il Milan sta iniziando a pensare a quali cessioni chiudere in vista della prossima stagione per fare cassa e sistemare i propri conti. Un giocatore appare destinato al Torino per una somma intorno agli 8 milioni di euro.

8 milioni di euro in arrivo nelle casse del Milan che sembra pronto a dire sì al Torino per l’addio di un calciatore che non sembra rientrare nei piani del club rossonero.

Manca sempre meno al termine della stagione ed il Milan ha tutta l’intenzione di dimenticare quanto accaduto in quest’annata per provare a riscattarsi sin da subito con un nuovo progetto tecnico. L’unico sorriso per i tifosi del Milan è giunto dalla Supercoppa italiana, alzata al cielo all’inizio del 2025 battendo prima la Juventus e poi l’Inter. L’ultimo obiettivo è quello di raggiungere la finale di Coppa Italia con una semifinale di ritorno da giocare contro l’Inter per provare a raggiungere, molto probabilmente, il Bologna nella capitale. La proprietà è intenta nel capire quali giocatori possano fare ancora parte dell’organico in ottica futura e uno di questi potrebbe finire al Torino.

Milan, cessione in arrivo: se ne va al Torino per 8 milioni

Il Torino ha bussato alla porta del Milan per avere informazioni su Filippo Terracciano. Il jolly rossonero ha perso spazio dall’arrivo in panchina di Sergio Conceicao e potrebbe cambiare aria alla fine del campionato in corso. I granata sarebbe pronti a mettere sul piatto circa 8 milioni di euro per l’ex Verona con i rossoneri disposti a dare l’ok.

Classe 2003, Filippo Terracciano è passato al Milan durante la sessione di mercato invernale del 2024 con l’ex gialloblu che ha faticato a trovare continuità prima con Pioli e poi anche con Fonseca e Conceicao. Per lui si potrebbero quindi aprire le porte di una cessione in estate col Torino pronto ad offrirgli un ruolo da protagonista in vista della prossima stagione.

Il Milan valuta Terracciano circa 8 milioni di euro con il jolly che potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto per dare modo al Torino di capire se investire su un giocatore che nell’ultima stagione e mezza ha fatto molta fatica nel trovare spazio. Oltre i granata ci sarebbero anche Genoa e Como sul calciatore che al Milan ha rivestito sia il ruolo di difensore che di centrocampista.

Non sarà sicuramente solo Terracciano a salutare il Milan durante la prossima estate con il club che sarà costretto a rivedere i propri piani per via dei mancati introiti derivanti dalla Champions League. La società ha tutta l’intenzione di salutare almeno un big a fine campionato con Theo Hernandez che appare il maggiore indiziato in tal senso.