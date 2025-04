Conto alla rovescia per Sinner, la decisione di Jannik lascia tutti di stucco

Prosegue il countdown verso la conclusione della squalifica di Jannik Sinner. Intanto le immagini circolate nelle scorse ore hanno stupito tutti

Manca sempre meno alla conclusione dei tre mesi di squalifica comminati dalla WADA a Jannik Sinner per il caso Clostebol. Un provvedimento extragiudiziale che ha evitato al numero uno del mondo il processo al TAS di Losanna, previsto proprio in questi giorni con la richiesta dell’accusa di 1-2 anni di squalifica.

Sinner, pur dichiarandosi innocente e già assolto in precedenza dall’ITIA, ha optato per il male minore e ora si appresta a concludere definitivamente una vicenda che l’ha condizionato e non poco per oltre un anno, nonostante le tante vittorie conquistate fino allo scorso gennaio con il secondo trionfo consecutivo all’Australian Open.

La squalifica di Sinner terminerà ufficialmente il prossimo 4 maggio, in tempo per permettergli di partecipare all’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia a Roma. Torneo che l’azzurro ha saltato un anno fa a causa di un infortunio all’anca che aveva fatto temere anche un possibile forfait, poi scongiurato, al Roland Garros.

Sinner ha ripreso gli allenamenti: ecco chi c’è con lui a Montecarlo

Il 13 aprile, intanto, è decaduto il divieto (ad integrazione dei 3 mesi di squalifica) che impediva a Sinner di allenarsi in strutture affiliate con le federazioni nazionali. Da tre giorni, il numero uno del mondo può dunque effettuare la sua preparazione sul campo in vista del rientro dove, e soprattutto, con chi vuole. Per la ripresa degli allenamenti, Sinner e il suo staff hanno scelto i campi del Country Club di Montecarlo, gli stessi che l’azzurro ha già utilizzato più volte per preparare i vari tornei.

Il maltempo di questi giorni ha cambiato i piani di Jannik che ha svolto sedute in palestra mentre, per gli allenamenti sulla terra battuta, è stato costretto a spostarsi in un centro sportivo a Beaulieu-sur-Mer, località nei pressi di Montecarlo, dove ha potuto usufruire di un campo al coperto. Per i suoi primi allenamenti pubblici, Sinner è stato affiancato da uno “sparring” di eccezione ovvero Jack Draper. Il tennista britannico, attuale numero sei del ranking ATP dopo la vittoria al Masters di Indian Wells, è un grande amico del tennista altoatesino con il quale ha disputato anche un torneo di doppio al Masters di Indian Wells.

A differenza di altri colleghi, Draper ha sempre difeso Sinner in seguito alla positività al Clostebol con parole di grande stima e solidarietà. “E’ impressionante tutto quello che ha ottenuto, così come la sua etica del lavoro e il suo modo di comportarsi dentro e fuori dal campo. Tornerà più forte di prima e non vedo l’ora che ritorni alle competizioni“, queste le dichiarazioni di Draper su Sinner rilasciate a margine del Masters di Indian Wells.

Jannik Sinner practicing at the Beaulieu-Sur-Mer club with Jack Draper. Great to see the world #1 back on a tennis court. 🇮🇹🦊 (h/t @sinnertimes) pic.twitter.com/bu7lKsbMrr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 17, 2025

Una stima evidentemente contraccambiata da Jannik che ha voluto condividere un momento molto significativo della sua annata insieme al collega che sarà impegnata, la prossima settimana, al Masters di Madrid.