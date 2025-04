Esonero confermato: i tifosi del Milan sognano il clamoroso ritorno

Un grande ex rossonero lascerà la sua attuale squadra e tra i milanisti c’è chi spera in un sorprendente rientro a Milanello.

Sergio Conceicao vuole lasciare il Milan vincendo il secondo trofeo della sua gestione, poi sarà quel che sarà. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, punta ad aggiudicarsi anche la Coppa Italia e accetterà la decisione della società sul futuro della panchina.

Stando a quanto trapelato in queste settimane, non sembrano esserci speranze di vedere ancora il portoghese alla guida della squadra nella prossima stagione. Si parla insistentemente dell’ingaggio di un allenatore italiano con tanta esperienza in Serie A.

Alcune fonti danno Massimiliano Allegri come principale candidato per la panchina milanista. Sarebbe un ritorno il suo. Tra le alternative c’è anche Vincenzo Italiano, tecnico che sta facendo benissimo a Bologna. Da non scartare del tutto Maurizio Sarri ed altre eventuali sorprese.

Milan, non solo Allegri: la tifoseria pensa a un altro ex

Quello di Allegri è un nome che divide. C’è chi gli riconosce l’esperienza, i trofei vinti in Italia, le capacità gestionali e l’attenzione sia alla fase difensiva. Al tempo stesso, c’è chi pensa che la sua proposta di calcio non sia adeguata ai tempi, troppo legata agli individualismi e meno al gioco di squadra, e che il Milan sbaglierebbe a farlo tornare.

C’è un altro ritorno che i tifosi accoglierebbero con entusiasmo decisamente superiore: quello di Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2026, ma sembra che la sua avventura con il Real Madrid terminerà anticipatamente.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports News, ci sarebbe persino la data esatta dell’addio: Carletto dovrebbe lasciare i blancos dopo la finale di Coppa del Re contro il Barcellona in programma il 26 aprile. Già si parla di un possibile approdo sulla panchina del Brasile, che da tempo lo vorrebbe come commissario tecnico della nazionale maggiore.

Ancelotti nella sua carriera ha vinto praticamente tutto, conquistando il titolo nei cinque principali campionati europei e tanti altri traguardi record. Gli manca l’esperienza alla guida di una nazionale e sicuramente diventare CT della Selecao è qualcosa di molto stimolante come ultima tappa della sua esperienza di allenatore.

Anche se l’indiscrezione sull’addio al Real Madrid ha spinto qualche tifoso del Milan a sognare, il ritorno in rossonero di Ancelotti appare improbabile. Tra l’altro, il tecnico di Reggiolo ha anche espresso critiche verso l’attuale gestione per il licenziamento di Paolo Maldini. Considerando il forte legame tra i due e anche i progetti futuri milanisti ancora nebulosi, non bisogna illudersi sul rientro di Carletto a Milanello.